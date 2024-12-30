Galatasaray (GSRAY) saha dışında da vites yükseltti: Yüzde 400 bedelli sermaye artırımı! Bankalar Birliği'nden çıkmasına ramak kaldı

30 Aralık 2024 16:46 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:47

Galatasaray'ın yüzde 400 bedelli sermaye artırımı bugün gerçekleşti. Bankalar Birliği'nden çıkmak isteyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek hedefine ulaşmak için büyük bir adım attı. Galatasaray, sermaye artışından elde edilecek olan fonun büyük kısmının Bankalar Birliği borcu için kullanılacağını KAP'a bildirdi. Şirketin hissesinde teorik fiyat 2.06 lira olarak belirlendi.

Galatasaray​ (GSRAY), onaylanan sermaye artırımı bugün gerçekleşti. Sarı Kırmızılılar, sermaye artışından elde edilecek olan fonun büyük kısmının Bankalar Birliği borcu için kullanılacağını KAP'a bildirdi. Sermaye artırımının 4,32 milyar TL’lik kısmı 400% bedelli sermaye artırımı şeklinde gerçekleşti.

GALATASARAY'IN KASASINA 4.3 MİLYAR GİRECEK

Trabzonspor​ ve Beşiktaş​'tan sonra sermaye artırımı SPK tarafından onaylanan Galatasaray'ın rüçhan pazarı yarından itibaren açılacak ve sermaye artırımı 15 gün boyunca devam edecek.

Galatasaray Sportif yüzde 400 bedelli sermaye artırımında ortakların yeni pay alma haklarını 15 gün içinde kullanmaları gerekiyor.

Bu kapsamda şirketin sermayesi nakit karşılığı 1.080.000.000 TL’den 5.400.000.000 TL’ye çıkacak. Sermaye artırımı neticesinde ortakların nakit karşılığı yeni pay alma haklarını kullanmaları halinde, 1 TL nominal değerli payı 1 TL’den satın alacak. Elinde 100 adet (lot) hissesi olan yeni pay alma hakkını kullanması halinde 400 adet (lot) hisse alacak. Karşılığında da 400 TL ödeme yapacak.

SERMAYE ARTIRIMINA KATILMAK İÇİN SON TARİH

Sermaye artırımına katılmak isteyen yatırımcılar, en geç 27 Aralık tarihinde GSRAY hissesine sahip olmalılar. 1 adet Galatasaray (GSRAY) hissene karşılık 400% bedelli sermaye artırımı gerçekleştiğinde 4 adet hisse daha eklenmiş olacak.

CİMBOM BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKIYOR

Sarı Kırmızılılar, sermaye artışından elde edilecek olan fonun büyük kısmının Bankalar Birliği borcu için kullanılacağını KAP'a bildirdi. Galatasaray yüzde 400’lük sermaye artırımıyla 1 milyar 700 milyon liranın üzerinde bir gelirin sahibi oldu. Bankalar Birliği konsorsiyumuna 2,3 milyar liralık borcu bulunan Galatasaray, sermaye artırımından gelen kaynağı buradan çıkmak için kullanacak.