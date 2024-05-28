28 May 2024 15:38 - Güncelleme : 28 May 2024 15:42

Borsa İstanbul’un galibi belli oldu. Galatasaray ligde, Fenerbahçe ise borsada şampiyon oldu.

Üst üste ikinci kez şampiyon olan Galatasaray, 102 puanla ligi birinci bitirdi ve 24. kez lig şampiyonluğu sevincini yaşadı. Fenerbahçe ise ligi 99 puanla 2. bitirdi.

HİSSELER ATAĞA GEÇTİ

Borsa da ise şampiyon açık ara Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertlilerin hisseleri yaklaşık yüzde 10 yükseldi.

BORSADA FENERBAHÇE RÜZGARI ESTİ

Fenerbahçe hissesinin fiyatı 10,70 TL artışla 118,20 TL’ye çıkarken, bu yıl toplamda 31,6 değer kazanmış oldu.

Galatasaray’ın ise şampiyonluk sonrası hissesi beklentiyi satın alarak, eksi 3.28 düşerek 8 lira 84 kuruşa geriledi.