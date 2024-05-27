Galatasaray sahada kazandı, borsada kaybetti

27 May 2024 16:11 - Güncelleme : 27 May 2024 16:28

Türkiye için kritik tarih belli oldu! Uzmanlar 'İlanını bekliyoruz' diyerek açıkladı

Türkiye için kritik tarih belli oldu! Uzmanlar 'İlanını bekliyoruz' diyerek açıkladı

Galatasaray hisseleri düşüşe geçerken devre kesiciler çalıştı. Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 5,86 primlendi.

YÜZDE 5 GERİLEDİ

Konyaspor’u 3-1'lik skorla yenen Galatasaray 2023-24 sezonu Süper Lig şampiyonu oldu. Spor kulübünün hisseleri borsada negatife döndü.

Galatasaray hisseleri güne dalgalı seyirle başladı. Günü artıda açan Galatasaray hisseleri, açılıştan kısa bir süre sonra yüzde 5 düştü ve devre kesiciler çalıştı.

DEVRE KESTİ

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi 27.05.2024 10:14 GSRAY.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır . GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır."

FENERBAHÇE HİSSELER DEĞER KAZANDI

Diğer bir yandan Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 5,86 primle 113,80 liradan işlem görüyor. Fenerbahçe hisseleri en yüksek 114,90 liraya ulaşırken en düşük ise 108,50 liradan işlem gördü.