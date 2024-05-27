Galatasaray sahada kazandı, borsada kaybetti
Galatasaray dün kazandığı başarıyı borsada sürdüremedi. Sabahın erken saatlerinde hisseleri düşen Galatasaray’ın aksine Fenerbahçe kazandırdı.
Galatasaray hisseleri düşüşe geçerken devre kesiciler çalıştı. Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 5,86 primlendi.
YÜZDE 5 GERİLEDİ
Konyaspor’u 3-1'lik skorla yenen Galatasaray 2023-24 sezonu Süper Lig şampiyonu oldu. Spor kulübünün hisseleri borsada negatife döndü.
Galatasaray hisseleri güne dalgalı seyirle başladı. Günü artıda açan Galatasaray hisseleri, açılıştan kısa bir süre sonra yüzde 5 düştü ve devre kesiciler çalıştı.
DEVRE KESTİ
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:
"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi 27.05.2024 10:14 GSRAY.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır . GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır."
FENERBAHÇE HİSSELER DEĞER KAZANDI
Diğer bir yandan Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 5,86 primle 113,80 liradan işlem görüyor. Fenerbahçe hisseleri en yüksek 114,90 liraya ulaşırken en düşük ise 108,50 liradan işlem gördü.