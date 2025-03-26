GameStop yine sahnede: Parasını Bitcoin'e yatıracak

Ünlü oyun perakendecisi GameStop, şirket varlıklarının bir kısmını Bitcoin'e yatırma kararını resmen duyurdu. MicroStrategy'nin açtığı yoldan ilerleyen GameStop, bu hamleyle finans dünyasında gündem oluşturacak gibi görünüyor.

Son dönemde fiziksel mağazacılık alanında zor günler geçiren GameStop, şirketin kasasındaki nakit varlıkları değerlendirmek için cesur bir adım attı. Yönetim kurulu, şirketin elinde bulunan nakit paranın Bitcoin'e yatırılmasını oybirliğiyle kabul etti.

Bu karar aslında çok da sürpriz olmadı. Çünkü GameStop, şubat ayında yaptığı açıklamayla zaten bilançosuna Bitcoin ve diğer kripto paraları eklemeyi düşündüğünü duyurmuştu. Yapılan son açıklama, bu niyeti resmen doğruladı.

4,8 MİLYAR DOLARIN NE KADARI BİTCOİN'E GİDECEK?

GameStop'un şu anda elinde tuttuğu yaklaşık 4,8 milyar dolarlık nakit rezervin ne kadarının Bitcoin’e dönüştürüleceği ise henüz net değil. Şirket yönetimi, satın alınabilecek Bitcoin miktarı için herhangi bir üst limit koymadığını da açıkça ifade etti.

Ayrıca yapılan açıklamada, gelecekte şirketin borçlanma ya da hisse senedi ihracı yoluyla elde edeceği fonların bir bölümünün de Bitcoin ve ABD dolarıyla desteklenen sabit paralara yatırılabileceği vurgulandı.

RYAN COHEN'İN YENİLİKÇİ STRATEJİSİ DEVAM EDİYOR

GameStop CEO'su Ryan Cohen'in bu adımı, şirketi krizden çıkarma hedefindeki radikal hamlelerinden sadece biri. Cohen, göreve geldiğinden beri fiziksel mağazacılıkta kan kaybeden GameStop'u tekrar kâra geçirmek için maliyetleri azaltma ve operasyonları iyileştirme yoluna gitmişti.

Görünüşe göre Cohen, Bitcoin hamlesiyle sadece şirket finansal yapısını güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda şirketin geleceği için heyecan uyandırmak istiyor.