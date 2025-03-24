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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Yeni bitcoin fiyat tahmini geldi! Tarife esnekliği etkili olacak

BitMEX'in kurucu ortağı Arthur Hayes'e göre Bitcoin fiyatı Fed'in ılımlı duruşu ve Trump'ın tarifelerdeki esnekliğiyle 110.000 dolara kadar yükselebilir.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 16:16

BTC, Fed'in ılımlı duruşu ve Trump'ın tarifelerdeki esnekliğiyle desteklenerek 110.000 dolara ulaşabilir. Bitcoin fiyatı, geçen hafta yüzde 4,25'lik toparlanmanın ardından pazartesi günü 87.000 doların üzerinde seyrediyor. BitMEX'in kurucu ortağı Arthur Hayes, BTC'nin 76.500 dolara geri çekilmeden önce 110.000 dolara ulaşabileceğini öngördü. ABD Bitcoin spot ETF verilerine göre geçen hafta toplam 744,30 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

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BİTCOİN FİYAT TAHMİNİ GELDİ

Bitcoin fiyatı, bir önceki hafta yaklaşık %5 toparlandıktan sonra Pazartesi günü erken Avrupa seansında 87.000 doların üzerinde işlem görerek hafifçe yükseldi. Şu anda 87.400 doların üzerinde işlem görüyor.

BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, BTC'nin enflasyon konusunda ABD Federal Rezervi'nin (Fed) ılımlı duruşu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusundaki esnekliğiyle desteklenerek 76.500 dolara geri çekilmeden önce 110.000 dolara ulaşabileceğini öngördü.

Hayes'e göre, ABD Federal Rezervi'nin enflasyon konusundaki ılımlı duruşu ve Başkan Trump'ın tarifeler konusundaki esnekliği, piyasa endişelerini hafifletebilecek ve muhtemelen yatırımcı güvenini güçlendirebilecek katalizörler olabilir.

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