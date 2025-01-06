Garanti ile ortak İspanyol bankasından Türkiye için 'enflasyon' tahmini geldi! 

06 Ocak 2025 11:09 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 11:18

Garanti Bankası'nın büyük ortağı İspanyol bankası BBVA, Türkiye'de 2025 yıl sonu 5 enflasyon tahminini açıkladı. İşte detaylar...

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Aralık ayı enflasyon rakamıyla beraber 2025 kıdem tazminatı tavanı da belli oldu

Aralık ayı enflasyon rakamıyla beraber 2025 kıdem tazminatı tavanı da belli oldu

Türkiye​'nin en büyük bankalarından Garanti'nin İspanya​ merkezli ortağı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Research, Türkiye'de aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 2025 yıl sonu tahminini tekrar açıkladı. Banka tarafından yapılan değerlendirmede ilk çeyrekte yıllık enflasyonda bir miktar iyileşme beklentilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​'nın (TCMB) gevşeme döngüsüne devam etmesi için alan oluşturabileceği belirtildi.

RİSKLERİ TEK TEK SIRALADILAR

Banka uzmanları, TL varlıkların cazibesini korumak için yeterli pozitif reel faiz oranlarını sağlayarak temkinli bir duruşun devam etmesi gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

BBVA tarafından paylaşılan notta, asgari ücret ayarlamasının beklentilerin altında kaldığı belirtilerek, yönetilen fiyat ayarlamalarının bir kısmının ise sınırlı kalması ihtimalinden kaynaklanan son dönemdeki aşağı yönlü risklerin bulunduğu belirtildi.

Buna rağmen, çıpalanmamış yüksek enflasyon beklentilerinin, güçlü atalet, reel faiz oranlarının beklentilerden daha düşük gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

YÜZDE 26,5 BEKLENTİSİNİ TEKRAR ETTİLER

Maliye politikası desteğinin büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin de yukarı yönlü riskler oluşturabileceğgin belirtilen açıklamada "Bu faktörler bizi 2025 yılsonu enflasyon tahminimizi yüzde 26,5 olarak korumaya motive edebilir" derildi.