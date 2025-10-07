Menü Kapat
Hava Durumu
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Gayrimenkulde güvenli konut dönemi QFlats ile başlıyor

Gayrimenkul sektörüne ‘sigorta destekli güvenli konut’ modelini kazandıran QFlats, İstanbul Kurtköy’de hızla yükseliyor. Alanında uzman isimlerin ortaklığı ile hayata geçen proje sektöre örnek olmayı hedefliyor. QFlats, 347 seçkin dairesiyle hem yatırımcılara hem de yaşamak için ev arayanlara hitap ediyor.

Gayrimenkulde güvenli konut dönemi QFlats ile başlıyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 13:34

MHR GYO tarafından, ’un yükselen yaşam merkezi Kurtköy’de hayata geçirilen QFlats’in lansmanı, İstanbul Feriye’de düzenlenen basın toplantısı ile yapıldı. Proje ile gayrimenkulde güvenli konut dönemi başladı. QFlats Projesi, baştan sona Bina Tamamlama Sigortası güvencesiyle yürütülecek.

TEM otoyoluna 1 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 8 dakika mesafe uzaklıkta yer alan QFlats Kurtköy, şık ve konforlu tasarımı ile dikkat çekiyor. 2027 Aralık tarihinde tamamlanacak olan proje; 70 adet 1+1 ve 277 adet 2+1 olmak üzere toplam 347 konuttan oluşuyor. QFlats ile gayrimenkul sektöründe ‘sigorta destekli güvenli konut’ modeli de hayata geçiyor.

Gayrimenkulde güvenli konut dönemi QFlats ile başlıyor

BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta destekli güvenli konut modelinin detaylarını paylaştı. Ahmet Yaşar, afetlere karşı toplumun direncini artırmak, kentsel dönüşümü hızlandırmak ve sigorta mekanizmalarını hayata geçirmenin yalnızca bir kamu politikası olmadığını belirterek, “Ülkemizin geleceği için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Biz Maher Holding Sigorta Grubu olarak, uzun süredir dile getirdiğimiz önleyici sigortacılık misyonumuz gereği bu vizyonun tam merkezindeyiz. Quick Sigorta öncülüğünde Türkiye’de ilk kez uygulamaya aldığımız Bina Tamamlama Sigortası, kentsel dönüşümün ve yeni konut projelerinin güvence altına alınmasında kritik bir araçtır” dedi.

Bina Tamamlama Sigortası sayesinde vatandaşların sadece ev sahibi olmakla kalmayıp, aynı zamanda oturacakları konutun tamamlanacağına dair kesin bir güvence elde etiklerine dikkat çeken Yaşar, şunları söyledi:

“Bina Tamamlama Sigortası, yalnızca finansal bir poliçe değil; toplumun geleceğini, şehirlerimizin güvenliğini ve ekonomimizin sürdürülebilirliğini teminat altına alan bir mekanizmadır. Türkiye’nin önünde çok büyük bir ihtiyacı var. Bu dönüşümün sağlıklı ve güvenli şekilde gerçekleşebilmesi için bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılması artık kaçınılmazdır. Güçlü sermaye yapımız, uluslararası reasürans bağlantılarımız ve inovatif yaklaşımımızla bu alandaki öncü rolümüzü sürdüreceğiz.”

SİGORTA GÜVENCESİ GAYRİMENKUL SÜREÇLERİNE ENTEGRE EDİLDİ

MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, lansmanda yaptığı konuşmada, iki yıl önce gerçekleşen halka arz sürecinde yatırım planları arasında yer alan QFlats projenin hem yatırımcılara hem de geleceğin şehir yaşamına değer katacağını söyledi. Kaçmaz, MHR GYO’nun, bu yıl tamamlanan sermaye artırımı ileşirket sermayesinin 1.24 milyar TL’ye yükseltildiğiniifade ederek, “Güçlü özkaynak yapımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz ile, sigortacılık güvencesini gayrimenkul geliştirme süreçlerine entegre edenSigortalı Proje Geliştiricisiolma vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Kaçmaz, MHR GYO tarafından geliştirilen QFlats projesinin, sektörde güçlü ve güvenilir paydaşların bir araya geldiğiyeni nesil bir iş modeliile hayata geçirildiğine de dikkat çekerek, “Proje, yatırımcılara güvenli ve sürdürülebilir bir yatırım fırsatı sunarken, kullanıcılarına da modern, konforlu ve sigorta güvencesiyle desteklenen bir yaşam alanı vadediyor” şeklinde konuştu.

Gayrimenkulde güvenli konut dönemi QFlats ile başlıyor

ÜÇLÜ SACAYAĞI MODELİ GELİŞTİRİLDİ

MHR GYO Gayrimenkul Yatırımları ve Proje Geliştirme Komitesi Üyesi Emin Murat Kan, geliştirdikleri ilk konut projesi olan QFlatsile gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin öncülüğünü üstlendiklerini belirterek, “Bina tamamlama sigortasıyla desteklenenkurumsal modelimizsayesinde, Türkiye’de konut üretiminde güven, şeffaflık ve sürdürülebilirliğe dayalı yeni bir yaklaşımı hayata geçiriyoruz” dedi.

Emin Murat Kan, QFlats projesinde, gayrimenkul geliştirme görevini üstlenirken, tasarımıTago Mimarlık, ana yükleniciliği iseTepe İnşaat’ın yürüttüğünü kaydederek, şunları söyledi:

“Projede,Allianz Teknik,deprem performans analizlerini gerçekleştiriyor,Quick Sigortabina tamamlama sigortasını sağlıyor,Corpus Sigortaise tüm riskler ve sorumluluk sigortalarını üstleniyor. Denetim hizmetlerimiz iseEntegre Proje Yönetimitarafından yürütülüyor. Bu güçlü iş birliğiyle, güven, kalite ve teknik mükemmeliyeti merkeze alan bir konsorsiyum oluşturduk. Türkiye’nin tek akredite deprem laboratuvarı olarak hizmet verenAllianz Teknik, proje kapsamında yapıların performans analizlerini gerçekleştirerek binalarımızın deprem güvenliğine ilişkin tüm endişeleri ortadan kaldırıyor. Türkiye’nin en itibarlı inşaat firmalarındanTepe İnşaat, sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübeyi QFlats projemize aktararak yapım kalitemizi uluslararası standartlara taşıyor.”

Bu yapı sayesinde geliştirici, müteahhit ve denetim mekanizmalarının bağımsız olarak konumlandığıüçlü saç ayağı modelininhayata geçtiğine ve Türkiye standartlarının ötesinde bir sistem ortaya koyduklarına dikkat çeken Kan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca, arkamızda yer alan regüle sigorta şirketleri sayesindeyüzde 100 bitim garantisisunarak sektörde benzersiz bir güven ortamı oluşturuyoruz. MHR GYO olarak, QFlats projesiyle Türkiye’de gayrimenkul üretiminde güven temelli, sigorta destekli yeni bir modelin temsilcisi olmayı hedefliyoruz. Tasarım aşamasından yapım sürecine kadar en yüksek kalite standartlarında, deprem ve yangın güvenliği başta olmak üzere tüm yasal yönetmeliklere tam uyumlu bu projemiz;sigorta temelli ve yüzde 100 bitim garantiliyapısıyla gayrimenkul sektöründe yeni bir referans noktası olma özelliği taşıyor.”

#istanbul
#gayrimenkul
#kentsel dönüşüm
#Qflats
#Bina Tamamlama Sigortası
#Sigorta Güvencesi
#Kurtköy
#Ekonomi
