TGRT Haber
24°
Ekonomi
 Safa Keser

Gaziantepli KOBİ’ler “Dijital Usta” ile E-Ticaret ve E-İhracatta büyüyecek

Trendyol, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği “Dijital Usta” projesinin Gaziantep lansmanını Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Gaziantepli KOBİ'ler "Dijital Usta" ile E-Ticaret ve E-İhracatta büyüyecek
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil gençlerin dijital yetkinliklerini artırmaya ve ’lerin ile e-ihracat yolculuğuna güç kazandırmaya odaklanan projenin detaylarını yerel paydaşlar ve basın mensuplarıyla paylaştı. Çokaygil, Gaziantep’te Trendyol üzerinden e-ticaret yapan yaklaşık 2 bin 500 işletmenin yarısının ürünlerini yalnızca Türkiye’de değil, 35 ülkedeki milyonlarca kullanıcıya ulaştırdığını aktardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ihracatta 6’ncı sırada yer alan ve özellikle gıda ve tekstil alanlarındaki güçlü üretim kapasitesiyle dikkat çeken Gaziantep, UNESCO'nun gastronomi alanında Türkiye'den ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil ettiği ilk şehir olma unvanını da taşıyor. İlin üretim gücü ve girişimcilik ruhunun dijitalleşmeyle küresel pazarlara taşınması, KOBİ’lerin büyümesi ve yerel ekonominin güçlenmesi için önemli bir fırsat sunuyor.
E-Ticaretin Uzmanları Gaziantep’te Yetişecek

Pilot olarak Gaziantep, Denizli, Ordu, Balıkesir ve Nevşehir’de uygulamaya alınan projede, katılımcılar ilk etapta temel e-ticaret eğitimi alacak. Bu aşamayı başarıyla tamamlayan gençler arasından seçilecek 250 kişi, TOBB ETÜ tarafından hazırlanan 36 saatlik e-ticaret sertifika programına dahil olacak.
Bu programda gençler mağaza yönetiminden yapay zekâ uygulamalarına, satış artırma stratejilerinden e-ihracat süreçlerine kadar geniş bir içerikte alacak. Eğitimi tamamlayanlar “e-ticaret uzmanı” sertifikası kazanırken, yapılacak değerlendirmeler sonucunda seçilecek 100 genç, Trendyol’un KOBİ’lere yönelik gerçekleştireceği ilk 3 aylık maaş desteği ile proje illerindeki KOBİ’lerde görev alarak işletmelerin süreçlerine doğrudan destek verecek.
Çok paydaşlı yapısıyla öne çıkan Dijital Usta, gençler ve KOBİ’ler için kapsamlı bir destek ağı oluşturuyor. TOBB, ülke genelindeki örgütlenmesi ve KOBİ’lerle yakın temasıyla işletmelerin sürece katılımını kolaylaştırırken; Habitat Derneği, gençlerle kurduğu bağ ve saha deneyimi sayesinde projede gençlerin dijital becerilerini geliştirme ve kariyer yolculuklarına katkı sağlama noktalarında önemli bir rol üstleniyor.

Gaziantepli Girişimciler Deneyimlerini Paylaştı

Lansman kapsamında düzenlenen “Dijital Başarıya Yolculuk: E-Ticaret ve E-İhracatta Sınırları Aşmak” panelinde, Trendyol Güney Bölge Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Hakan Sarı ile birlikte Gaziantepli girişimciler Ezgi Kılınç ve Gülcan Küçükdurmaz da deneyimlerini paylaştı.

Henüz 22 yaşında Trendyol mağazasını açarak babasının triko üretimini e-ticarete taşıyan Ezgi Kılınç, bugün “Fox Life” markasıyla Körfez ülkeleri ve Orta-Doğu Avrupa’ya ürün gönderdiğini anlattı. Depremde ticari hayatı sekteye uğrayan ailesine Trendyol’un destekleriyle nefes aldıran Kılınç, Gaziantep’ten dünyaya açılan genç bir girişimci örneği olarak öne çıkıyor.
Gaziantep’in köklü ticaret geleneklerinden gelen Eczacı Gülcan Küçükdurmaz da panelde “PharMega” markasıyla takviye edici gıda kategorisinde Trendyol üzerinden e-ticaret yolculuğunu sürdürdüğünü paylaştı. Çevresine rol model olan Küçükdurmaz, kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendiren örneklerden biri olarak e-ticareti yalnızca bir ticari faaliyet değil, topluma değer katan bir misyon olarak görüyor.
Trendyol’un ekosisteminde sürdürülebilir sosyal etki yaratma vizyonunun önemli bir parçası olarak konumlanan Dijital Usta, daha fazla KOBİ’nin e-ticaret ve e-ihracatta büyümesini sağlayarak bu tür başarı hikâyelerini çoğaltmayı hedefliyor.
Rakamlarla Dijital Usta
●5 pilot il: Gaziantep, Denizli, Balıkesir, Nevşehir ve Ordu’da başladı.
●Tüm katılımcılara ücretsiz temel e-ticaret eğitimi verilecek.
●250 gence sertifikalı e-ticaret ve e-ihracat uzmanlık eğitimi verilecek.
●100 kişiye Trendyol desteğiyle istihdam sağlanacak.

#Eğitim
#e-ticaret
#gaziantep
#dijitalleşme
#kobi
#Trendyol 1. Lig
#E-ihracat
#Ekonomi
