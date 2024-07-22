Gaziantep'te 100 yıllık hayal gerçek oluyor! Fırat Nehri'nde dev proje

22 Temmuz 2024 11:53 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 11:53

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (GAOSB) iş birliğinde inşası devam eden Fırat-OSB Su İsale Hattı ile Fırat Nehri’nin bereketli suyu sanayi bölgesine ulaştırılarak üretimde su sıkıntısı çözülecek. Proje, 2024 yılının sonunda tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak.

Gaziantep’in lokomotif konumundaki sanayisinin suya kesintisiz, kaliteli ve daha ucuza kavuşmasıyla suya dayalı üretim çeşitliliği artacak. Proje ayrıca yer altı su kaynaklarının korunması bakımından büyük yararlılık sağlayacak, doğal denge korunacak. Yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Fırat Nehri’nden gelecek su için 43 kilometrelik bölümde çelik boru yerleştirme ve inşaat çalışmalarında sona gelinerek projenin önemli kısmı tamamlandı.

ŞEHRİN SU YÖNETİMİ RAHATLAYACAK

Sanayi bölgelerinin Fırat Nehri'nim suyunu kullanmaya başlamasıyla şehir şebekelerine bağlılıkları tamamen ortadan kalkacak, şehre verilen su miktarı artacak. Böylelikle şehrin içme suyu yönetimi de büyük ölçüde rahatlayacak.

ENERJİ İHTİYACI İÇİN 50 MW’LIK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULUYOR

Fırat Nehri’nden gelecek suyun 400 metre rakımdan 800 metre rakıma terfisi için ihtiyaç duyulan enerji, kurulumu süren 50 megavatlık güneş enerjisi santrallerinden sağlanacak.

"FIRAT'TAN GELECEK SU SANAYİCİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Konu hakkında açıklamada bulunana Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünyanın en büyük gündemlerinden birinin küresel ısınmanın getirdiği iklim değişikliği ve su yönetimi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Dünyada su azalıyor ve buharlaşmadan dolayı su yönetimi en büyük meselelerden birisi. Gaziantep olarak sanayicilerimizin vizyonuyla, olaylara bakışıyla 100 yıllık asrın projesini hayata geçiriyoruz. Fırat’tan neden su getiremiyoruz diye hep konuşulurdu. Bu ekip buna şahitlik ederek bunu başarıyor ve tarihe geçecek. 400 rakımdan 800 rakıma su getirirken 55 kilometrelik çok büyük çelik borularla su getirilecek.

OSB ile konuşup projelendirdik. 43 kilometresi çok iyi bir iş artık yüzde 90'ı tamamlandı. Buna 50 MW’lık güneş enerjisi gerekiyor. 50 MW güneş enerjisi gelince rakım farkından dolayı pompaj maliyeti azaltılacak ve sanayimiz tamamen bağımsız Fırat’tan suyu aldığında Gaziantep Büyükşehir olarak biz su yönetiminde daha da rahatlayacağız. Sanayi kendi içinde suyu yönettiğinde biz de şehrin içme suyu olarak kapasitemizi kullanacağız. Türkiye Yüzyılı belediyeciliğiyle birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz hızlı ilerliyoruz. Fırat’tan gelen su sanayicimize hayırlı olsun.”

"AMACIMIZ TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SANAYİ"

Projenin geçmişten gelen büyük bir hayali gerçekleştireceğini vurgulayan GAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek ise şu ifadeleri kullandı:

“Sonunda Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin’in destekleriyle Fırat’ın suyunu getirmek için çalışmalara başladık. 2 yıl önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile protokol imzalamıştık.

Bu konuda çok büyük destek verdi önümüzü açtı. Geçen yıl bu projenin ihalesini yaptık 55 kilometrelik hattın bir fiil olarak 43 kilometresinin imalatı tamamlandı. 3-4 ay içerisinde kalan suyun altyapısını tamamlayarak 2024’ün sonunda Fırat’ın suyunu Gaziantep sanayicisi ile buluşturacağız. Bizim için hayaldi.

Büyük bir eser ve bu konuda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da amacımız temiz çevre temiz OSB olarak suya dayalı üretimler yaparak önümüz açılacak.”