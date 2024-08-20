Gaziantep'te domates, buğday, patlıcan, karpuzun hasadı yapıldı: Tarlada bedava, rafta ateş pahası

20 Ağustos 2024 16:30 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 16:36

Gaziantep'in Araban ilçesinde bu yıl hasadı yapılan tarım ürünleri, üreticiyi endişelendiriyor. Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, ''Tarlada Bedava, Rafta Ateş Pahası'' başlığıyla yaptığı basın açıklamasında Araban Ovası'nda bu yıl hasadı yapılan başlıca tarım ürünlerinden domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, buğday, arpa gibi ürünler bu yıl üreticisini mağdur ettiğini belirtti.

ÇİFTÇİLER ZARAR GÖRÜYOR

Altun, ''Bu yıl Güneydoğu Anadolu'nun tahıl ambarı olarak bilinen ve ünü ülke sınırlarını aşan Araban Ovası'nın verimli topraklarından yetişen dünyaca ünlü İtalya'nın makarnasının yapıldığı, en kaliteli Gaziantep Baklavasının yapıldığı makarnalık sert buğday başta olmak üzere diğer tüm ürünlerden üreticisine para kazandıran ürün yok'' dedi.

RAFTA ATEŞ PAHASI

Çiftçinin ne ekerse zarar gördüğünü belirten Altun, ''Kavun, karpuz, domates tarlada bedava, rafta ateş pahasına oluyor. Çiftçi bir yıl boyunca yüksek maliyetlerle ve bin bir zahmetlerle yetiştirdiği ürünler tarlada yok pahasına satılırken ilçede bile market ve manavların tezgahlarında ateş pahası olması sebebiyle üreticinin bu yılda zarar ediyor'' ifadelere yer verdi.