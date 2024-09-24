Gecelik faiz yine politika faizini geçti! Fazla likidite koşulları değişti

24 Eylül 2024 11:42 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:03

Merkez Bankası'nın yeni attığı adımlar sonrası gecelik faiz yeniden yükseldi. Gecelik faiz politika faizini aştı. Serbest piyasada dolar fiyatı 34 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Merkez Bankası, TL likidite yönetimi çerçevesinde likidite fazlasını azaltmayı amaçlayan yeni adımlarını hayata geçirdi. Bu adımların ardından gecelik faiz politika faizinin üzerine çıktı.

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Likiditenin kaynakları, fazla likiditeyi yönetmek için uygun para politikası araçları Merkez Bankası tarafından titizlikle yönetiliyor. Artan TL likiditenin etkisiyle gecelik faiz geçtiğimiz hafta yüzde 47,04 seviyesine kadar inmişti. Banka likidite fazlasını azaltmayı amaçlayan yeni adımlarını hayata geçirdi. Bu hamlenin ardından gecelik faiz yeniden politika faizini geçti.

GECELİK FAİZ ORANI YENİDEN YÜKSELDİ

Fazla likidite koşulları, merkez bankalarının para politikasını da etkiliyor. Merkez bankaları para tabanı artışının potansiyel enflasyonist etkisine izin vermek ya da net dış varlıklardaki artışı net iç varlıklarını azaltarak sterilize etmek arasında seçim yapmak zorunda.

Likidite yönetimi makroekonomik çerçevede para arzı ve talebini etkileyen parasal koşulların tümünü kapsıyor.

Merkez bankası likidite yönetiminin mali piyasalar için kısa dönemli etkide bulunurken, reel sektör ve fiyatlar seviyesine etkileri göz önüne alındığında uzun dönemli etkileri daha büyük önem taşıyor.

Olası kur şoklarına karşı ekonomiyi daha dayanıklı hale getirmek için rezerv birikimini tarihi seviyeye çıkaran TCMB, rezervlerini bir önceki hafta 9 milyar dolar yükseltti.

SON ÜÇ AYIN EN BÜYÜK HAFTALIK ARTIŞI YAPILDI

Son üç ayın en büyük haftalık yükselişine işaret eden hamle TL likidite genişlemesine yol açtı. Artan TL likiditenin etkisiyle gecelik faiz ise geçtiğimiz hafta yüzde 47,04 seviyesine düşmüştü.

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ HAMLE

Merkez Bankası, hafta sonu TL mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Zorunlu karşılık oranı kısa vadeli TL mevduat için yüzde 12'den yüzde 15'e, uzun vadeli için yüzde 8'den yüzde 10'a çıktı.

Kararın ardından gecelik faiz ise yüzde 50,25 seviyesine ulaşarak politika faizinin üzerine yerleşti.

GECELİK FAİZ ORANI NEDİR?

Gecelik faiz oranı, bankaların merkez bankası veya diğer bankalara kısa vadeli olarak borçlandığı orandır ve 24 saatlik bir dönemi kapsar.

Gecelik Faiz (Repo) genellikle piyasada likidite sıkışıklığının geçici olduğu durumlarda, bankacılık sistemi likiditesinin geçici süre için artırılması amacıyla kullanılır.