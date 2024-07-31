Yeniden değerleme oranı açıklandı! Yurt dışı çıkış harcı yeniden değerleme ile zamlanacak

31 Temmuz 2024 15:10 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 15:22

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını açıkladı. 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 22,20 olarak belirlendi.

VERGİDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI NETLEŞTİ

Yılın ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 22,20 oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yeniden değerleme oranına ilişkin Kurumlar Vergisi Sirküleri'ni duyurdu.

Buna göre, 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 22,20 olarak belirlendi.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden değerleme oranı, devletin tahsil ettiği alacaklarda yapılan artış oranını belirleyen önemli bir katsayıdır.

Yeniden vergileme oranı idari, adli ve vergi ile ilgili ödemelerin birçoğunu etkiler.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI HANGİ VERGİLERDE VAR?

2024 yılında gelir vergisi tarife dilimleri, damga vergileri, harçlar, cezalar, istisna ve beyan sınırları gibi birçok tutar yeniden değerleme oranını kullanarak hesaplanıyor.

Yeniden değerleme oranı bir sonraki yılın harç, ceza ve vergi ödemelerini etkiler.

Bunlar arasında motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, araç muayene ücretleri, trafik cezaları, gelir vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar yer alır.

2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yüzde 22,20’lik yeniden değerleme oranı, kurumlar vergisi mükellefleri için önümüzdeki dönemde izleyecekleri vergi politikaları ve iş stratejileri açısından büyük önem taşıyor.

Bu oranın belirlenmesi, işletmelerin vergi yükü hesaplamalarında etkili olur.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI BU ORANLA ARTACAK

Yurt dışı çıkış harcı yeniden değerleme oranında her yıl zamlanacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Yurt dışına çıkış harcını 500 lira olarak belirliyoruz. Her yıl harç tutarı Yeniden Değerleme Oranıyla artırılacaktır" demişti.