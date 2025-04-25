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 | İrem Çınar

Geleceğin en gözde meslekleri belli oldu! Bu meslekler seni zirveye taşıyacak

İŞKUR’un 2024 İşgücü Piyasası Araştırması, iş dünyasının geleceğe dair meslek öngörülerini ortaya koydu. İşverenlere göre yazılım mühendisliği, yapay zekâ uzmanlığı ve e-ticaret uzmanlığı, önümüzdeki on yılın parlayan yıldızları olacak. Araştırma, istihdamın yön değiştirdiğini ve mesleklerin gelecekteki önem sıralamasının değiştiğini gösteriyor.

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Geleceğin en gözde meslekleri belli oldu! Bu meslekler seni zirveye taşıyacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 10:18

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması kapsamında işverenlerin mevcut ve gelecekteki eleman ihtiyacına dair çarpıcı veriler ortaya koydu. Araştırma, hem günümüz iş gücü taleplerini hem de önümüzdeki on yıl içerisinde öne çıkması beklenen meslek gruplarını gözler önüne serdi.

Geleceğin en gözde meslekleri belli oldu! Bu meslekler seni zirveye taşıyacak

GELECEĞİN MESLEKLERİ ŞEKİLLENİYOR

İşverenlere yöneltilen açık uçlu sorularla belirlenen "geleceğin meslekleri" arasında teknoloji ve mühendislik temelli pozisyonlar dikkat çekti. Yazılım mühendisi, yapay zekâ uzmanı, e-ticaret uzmanı, bilişim uzmanı, yapay zekâ geliştiricisi ve yazılım uzmanı gibi meslekler, dijital dönüşümle paralel olarak en çok ihtiyaç duyulacak alanlar arasında gösterildi.

Ayrıca dil ve konuşma terapisti, CNC operatörü, iş makinesi operatörü, gıda mühendisi ve yapay zekâ operatörü gibi alanlar da önümüzdeki dönemde önem kazanması beklenen meslekler arasında yerini aldı.

Geleceğin en gözde meslekleri belli oldu! Bu meslekler seni zirveye taşıyacak

Sadece yüksek teknoloji odaklı meslekler değil; mobilya ustası, e-ticaret pazarlama elemanı, vinç operatörü, lojistik elemanı, kaynakçı, makine mühendisi, hemşire, aşçı, kalıpçı ve otomasyoncu gibi farklı sektörleri kapsayan birçok meslek de gelecekte önemini artıracak.

İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENEN MESLEKLER DEĞİŞTİ

Araştırma, istihdam artışı beklenen mesleklerde de dikkat çekici bir değişim yaşandığını gösterdi. Önceki yıllarda üst sıralarda yer almayan temizlik görevlisi, bu yıl ikinci sıraya yükseldi. İlk sırada ise silahsız özel güvenlik görevlisi yer aldı. Garson ve inşaat işçisi gibi meslekler ise her yıl olduğu gibi yine ilk 5'teki yerlerini korudu.
Önceki yıllarda tekstil ve giyim sektöründen daha fazla meslek ilk 10'da yer alırken, 2024'te yalnızca makineci (dikiş) ve konfeksiyon işçisi bu başarıyı sürdürebildi.
Bir zamanlar zirvede yer alan satış danışmanı/uzmanı ise bu yıl 6’ncı sıraya gerileyerek dikkat çekti. 2021-2023 arasında ilk sırada olan makineci (dikiş) ise 2024'te üçüncü sıraya düştü.

Geleceğin en gözde meslekleri belli oldu! Bu meslekler seni zirveye taşıyacak

İSTİHDAM AZALIŞI BEKLENEN MESLEKLER

İşverenlerin gelecek projeksiyonları doğrultusunda bazı mesleklerde ise istihdam kaybı bekleniyor. Listenin başında elektro-mekanik montaj ustası yer alırken, gişe operasyonları uzmanı, çelik kaynakçısı, metal işleri seri üretim tezgah işçisi, kablo ağı bantlama elemanı gibi teknik pozisyonlarda da azalma beklendiği görüldü.
Bunun yanı sıra büro işçisi, örgü makinesi operatörü, elbise imalat işçisi ve tavuk döner ustası gibi mesleklerin de önümüzdeki yıllarda talebinin düşeceği öngörülüyor.

İşte İŞKUR’un 2024 İşgücü Piyasası Araştırma'sında ortaya çıkan sonuçlar:

https://media.iskur.gov.tr/88163/2023.pdf

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#İşkur Kursiyerleri
#geleceğin meslekleri
#Türkiye İş Kurumu
#Ekonomi
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