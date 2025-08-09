Gençlik ve Spor Bakanlığına 4 bin 400 personel alınacak! İşte başvuru tarihleri

Kamuda istihdam fırsatı bekleyenleri sevindiren haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığına binlerce personel alınacak.

4 BİN 400 PERSONEL ALINACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirmesi hakkında ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu ilana göre bakanlık toplamda 4 bin 400 destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirecek.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Adaylar başvurularını, 09-18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Adaylar başvuracakları pozisyona göre gerekli olan başvuru belgelerine Resmi Gazete’de yayımlanan ilan üzerinden erişebilecek.