Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Gençlik ve Spor Bakanlığına 4 bin 400 personel alınacak! İşte başvuru tarihleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alım yapılacak bölümler ve başvuru tarihlerine ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte ayrıntılar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gençlik ve Spor Bakanlığına 4 bin 400 personel alınacak! İşte başvuru tarihleri
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 06:47
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 07:03

Kamuda istihdam fırsatı bekleyenleri sevindiren haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığına binlerce personel alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığına 4 bin 400 personel alınacak! İşte başvuru tarihleri

4 BİN 400 PERSONEL ALINACAK

4 bin 400 sözleşmeli gerçekleştirmesi hakkında ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına 4 bin 400 personel alınacak! İşte başvuru tarihleri

Söz konusu ilana göre bakanlık toplamda 4 bin 400 destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığına 4 bin 400 personel alınacak! İşte başvuru tarihleri

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Adaylar başvurularını, 09-18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığına 4 bin 400 personel alınacak! İşte başvuru tarihleri

Adaylar başvuracakları pozisyona göre gerekli olan belgelerine Resmi Gazete’de yayımlanan ilan üzerinden erişebilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu genelgesi Resmi Gazete’de
ETİKETLER
#başvuru
#gençlik ve spor bakanlığı
#personel alımı
#iş ilanı
#Sözleşmeli Çalışma
#Kamu Görevi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.