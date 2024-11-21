Genel Sağlık Sigortası borçları erteleniyor mu? İşte masadaki yeni düzenleme

21 Kasım 2024 09:24 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 09:29

Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödeyemeyen milyonlarca vatandaşın sağlık hizmetinden yararlanamaması gündemdeki yerini korurken, AK Parti'nin borçların ertelenmesi için Meclis'e torba kanun teklifi sunmaya hazırlandığı iddia edildi. Eğer düzenleme yapılmazsa, borçlular 1 Ocak 2025’ten itibaren sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak.

Hükümet, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olup prim borçlarını ödemeyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir düzenleme üzerinde çalışıyor. 1 Ocak 2025’ten itibaren, GSS​ prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için düzenleme yapılmazsa, bu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağı ve hastane ile sağlık kuruluşlarını kullanamayacağı belirtiliyor.

GSS BORÇLARI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanılması amacıyla bakanlıklar ve AK Parti'nin, GSS borçlarıyla ilgili alternatifli bir düzenleme hazırlığında olduğu ifade edildi. Yaklaşık 9 milyon kişiyi ilgilendiren bu konuda iki formül üzerinde duruluyor:

1. BORÇLARIN ERTELENMESİ

GSS prim borçlarının belirli bir süre ertelenerek vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanabilir.

2. BORÇLARIN SİLİNMESİ

Daha önce benzeri uygulamalarda olduğu gibi, GSS prim borçları ile gecikme cezalarının silinmesi gündemde yerini aldı. 1 Ocak 2014 öncesine ait GSS prim borçları için böyle bir af düzenlemesi yapılmıştı.

MECLİS VE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI SEÇENEKLERİ

GSS borçlarıyla ilgili düzenlemenin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teşkilat yapısına dair iptal edilen düzenlemeleri de içeren bir yasa teklifiyle Meclis’e sunulması bekleniyor. Ancak, yasal bir düzenleme yapılamazsa, Cumhurbaşkanlığı kararıyla sorunun çözülmesi de ihtimaller arasında yer alıyor. Böyle bir durumda, geçen yıl olduğu gibi, borçluların sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam etmesi için yeni bir süre tanınabilir.

Aralık sonuna kadar bu düzenlemenin tamamlanması gerektiği vurgulanırken, yasal ya da idari düzenleme yoluyla vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi hedefleniyor.