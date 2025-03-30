Gerçeklerle yüzleşin hazırlığınızı yapın! İslam Memiş 'balon patlayacak' diyenlere ateş püskürdü

Emlak balonunda patlama iddiasını yalanlayan finans analisti İslam Memiş, ev alacakları, konut sahibi olmak isteyenleri uyardı. Konut fiyatlarının düşüşünün olasılığını engelleyecek faktörleri tek tek sıraladı. Öte yandan, pasif gelir elde edilmesi ve gelecekte finansal bağımsızlığın sağlanması için yapılacakları anlattı.

Kur artışı, maliyet artışı ve gelir düzeyinin konut fiyatlarında düşüşe neden olacağı iddialarına cevap finans analisti İslam Memiş'ten geldi. Memiş, konut fiyatlarının yükselişini sürdüreceğini ve pasif gelir elde etmek için emlak yatırımının önemini vurguladı.

KONUT FİYATLARI DÜŞMEYECEK

Katıldığı bir YouTube programında konuşan İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Son iki yıldır enflasyondaki artışlarla birlikte hiperenflasyon riski konuşuluyor. Daha önce de defalarca söyledim. Eğer başınızı sokacak bir eviniz yoksa, mutlaka bir ev sahibi olmalısınız. Bu düşüncem bugün de geçerli. Ancak, hala bazı insanlar gereksiz tartışmalara takılıyor ve bu yüzden ciddi kayıplar yaşadılar.

EMLAK BALONU PATLAYACAK MI?

Yıllardır Türkiye’de bir emlak balonu olduğu ve patlayacağı yönünde söylemler dolaşıyor. Ancak, 25 yıldır Türkiye’de patlayan bir emlak balonu görmedim. Bu tür söylemlerle oyalananlar, bugün ev sahibi olamadıkları için ciddi mağduriyetler yaşıyor.

2020 yılında başlayan bu süreç 2025 yılının ortalarına geldi ve önümüzde en az 5 yıl daha devam edecek. 2030’a kadar piyasanın nasıl şekilleneceğini kestirmek zor, ancak matematiksel olarak konut fiyatlarında düşüş olması mümkün değil.

EMLAK FİYATLARI NEDEN DÜŞMEZ?

Kur artışı: Daha geçen hafta 36 TL olan dolar, bugün 38 TL seviyesine ulaştı. Muhtemelen yıl içinde 40 TL ve üzerini göreceğiz.

Maliyet artışı: Bugün 1 metrekare inşaat maliyeti, arsa hariç 25.000 TL’nin üzerinde.

Gelir düzeyi: Asgari ücretli ya da emekli biri, 1 metrekare bile satın alamıyor.

Bu gerçeklere rağmen “emlak balonu patlayacak” diyenler, sadece sosyal medyada takipçi kazanmak için bu söylemleri yayıyor.

PASİF GELİRİNİZ YOKSA RİSK ALTINDASINIZ

Eğer aylık gideriniz 100.000 TL ise, aynı miktarda pasif geliriniz yoksa, finansal olarak güvencede değilsiniz. Bugün çalışıyor ve iyi maaş alıyor olabilirsiniz, ancak bir gün çalışamaz hale gelirseniz ne olacak?

Kimsenin merhametine muhtaç olmamak için bugünden pasif gelir elde edecek adımlar atmalısınız. Bunun en sağlam yolu ise kira getirisi olan bir gayrimenkule yatırım yapmak.

EVLATLARINIZ SİZE BAKACAK SANMAYIN

Özellikle 40 yaş ve üzerindekiler için önemli bir uyarım var: Çocuklarınızı prens ve prenses gibi yetiştirmiş olabilirsiniz ancak onların size bakacağını düşünerek yanılgıya düşmeyin. Gelecekte zor durumda kalmamak için şimdiden önleminizi alın ve kendi finansal bağımsızlığınızı sağlayın.

GERÇEKLERLE YÜZLEŞİN HAZIRLIĞINIZI YAPIN

Bugün ne kadar gelirin olduğunu, giderlerini nasıl karşıladığını ve gelecekte ne yapacağını iyi hesaplamalısın. Çünkü hayat, bir gün seni sınadığında gerçeklerle yüzleşeceksin. O gün geldiğinde çaresiz kalmamak için bugünden harekete geç ve finansal özgürlüğünü garanti altına al."