"Gerilimin nedeni Beştepe’deki toplantı" haberine cevap! Hazine ve Maliye Bakanlığı yayımladı

22 Ağustos 2024 09:36 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 09:43

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Gazete Pencere'de Nuray Babacan imzasıyla servis edilen "Gerilimin nedeni Beştepe'deki toplantı" başlıklı habere yalanlama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Gazete Pencere’de Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan “Gerilimin nedeni Beştepe’deki toplantı” başlıklı haber tamamen gerçek dışı olup, gazetecinin kendi hayal dünyasının ürünüdür. Haberde iddia edildiği gibi bir toplantı kesinlikle gerçekleşmemiştir.

Ekonomi yönetimimizin uygulamakta olduğu programı sabote etmek amacıyla dedikodu ve yalan hikaye uydurma gayretinin başladığı gözlemlenmektedir.

Bu nedenle, kamuoyunun, kaynak belirtilmeden, “kulis” adı altında ortaya atılan bu tür masa başı uydurma haberlere itibar etmemesi önem teşkil etmektedir. Bu tarz spekülatif içerikli haberler hakkında da hukuki haklarımız kullanılacaktır"