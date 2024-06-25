Getir 250 milyon dolarlık yatırım alarak iki ayrı gruba ayrıldı! CEO’luğa Batuhan Gültakan atandı

25 Haziran 2024 11:31 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:30

Getir 250 milyon dolarlık yatırım sonrası iki ayrı grup olarak faaliyetlerini yürütecek.

Şirkette ilk grup Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmetlerine odaklanacak.

İkinci grup ise e-ticaret, finans, mobilite alanları ve ABD'deki FreshDirect gibi diğer faaliyetleri yürütecek.

Getir Yönetim Kurulu, şirketin Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmetlerinin liderliğine, Batuhan Gültakan'ı getirdi.

GETİR'DEN 250 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Avrupa'dan çekilen Getir'e 250 milyon dolarlık yeni yatırım aldı.

Şirket, Abu Dabi’nin Mubadala varlık fonundan büyük bir yatırım alacak ve iki ayrı kol olarak faaliyet gösterecek.

Getir’in ortaklarından Abu Dabi’nin devlet yatırım fonu Mubadala, gıda dağıtım firmasına 250 milyon dolara kadar yeni sermaye yatırımı yapacak.

GETİR İKİ AYRI GRUP OLARAK YÖNETİLECEK

Getir, bundan sonra her biri farklı pazar fırsatlarına odaklanan iki ayrı grup olarak yönetilecek.

İlk grup Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmeti işine odaklanırken, ikinci grup ise Getir'in e-ticaret, finans, mobilite ve ABD’deki FreshDirect’in de olduğu diğer faaliyetlerini yürütecek.

Getir'in mevcut hissedarlarından Mubadala Investment Company, şirkete ek sermaye sağlayarak çoğunluk hissesine sahip olacak.

Nazım Salur ve Getir'in kurucuları ise yeni yapılanma sonrası oluşan grupta azınlık hisselerine sahip olacak.

Diğer grup ise, e-ticaret alanında faaliyet gösteren n11, mobilite alanında GetirBiTaksi ve GetirAraç, kariyer platformu Getirİş ve New York'ta FreshDirect hizmetlerini yönetecek.

İki ayrı grubun yöneticileri de farklı olacak.

Getir Yönetim Kurulu, şirketin Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmetlerinin liderliğine, Batuhan Gültakan'ı getirdi.

GETİR'DEN İKİYE BÖLÜNME İDDİALARINA CEVAP

Getir ikiye bölünme iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada bölünme haberlerinin doğru olduğu ifade edildi.

Getir, bundan sonra her biri farklı pazar fırsatlarına odaklanan iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edeceklerinin altını çizdi.