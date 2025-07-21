GİB açıkladı: Enflasyon düzeltmesinde kullanılacak faiz oranları belli oldu!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılının ikinci çeyreğine ait ortalama ticari kredi faiz oranlarını duyurdu. Nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan bu dönemde oranlar yüzde 64,53 ile yüzde 65,41 arasında belirlendi.

VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDA TEBLİĞ YAYINLANDI

Açıklama, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci ve geçici 33’üncü maddelerine dayanarak hazırlanan tebliğ doğrultusunda yapıldı. Bu kapsamda, 2023 yılı hesap dönemi sonu ile birlikte başlayan ve takip eden geçici vergi dönemlerine ilişkin bilançolarda uygulanacak enflasyon düzeltmesi esasları açıklandı.

ORANLAR, ENFLASYON MUHASEBESİ İÇİN REFERANS OLACAK

Belirlenen faiz oranları, şirketlerin mali tablolarında yapılacak enflasyon muhasebesi işlemlerinde esas alınacak. GİB’in açıklamasında, bu oranların enflasyon düzeltme katsayılarının hesaplanmasında temel veri olarak kullanılacağı vurgulandı.