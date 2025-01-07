GİB'de yeni dönem başlıyor! Artık bu işlemlerden ücret alınacak

07 Ocak 2025 12:57 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 13:21

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi bilgilerine erişimi ücretli hale getiren yeni bir düzenleme başlattı. Kamu ve özel sektördeki tüm kurumları kapsayan bu uygulama ile vergi kimlik numarası, T.C. kimlik numarası gibi verileri sorgulamak artık belirli bir ücret karşılığında yapılacak.

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Ekonomim'den Şeyda Uyanık'ın haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi​ sistemlerine dair bilgilere erişimi ücretli hale getirdi. Artık kamu kurumları, özel şirketler ve diğer kuruluşlar, vergi kimlik numarası, T.C. kimlik numarası gibi verileri sorgulamak için GİB’e ücret ödeyecek. GİB, her bir sorgu için en az 0,35 TL katılım payı belirledi. Bu ücretler, vergi kimlik numarası doğrulama, T.C. kimlik numarası sorgulama ve vergi levhası doğrulama gibi işlemler için geçerli olacak.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 'NDA YENİ DÖNEM

GİB’in bu adımının ardında yatan temel sebepler arasında veri güvenliğini artırmak, veriye erişimi denetim altına almak ve vergi sisteminin etkinliğini yükseltmek yer alıyor. Ayrıca, bu ücretlendirme ile gereksiz sorguların önüne geçilerek sistem performansının artırılması hedefleniyor. Ancak, bu yeni düzenlemenin vatandaşları da dolaylı olarak etkileyebileceği öngörülüyor. Özellikle bankacılık işlemleri ve kredi başvuruları gibi durumlarda, vergi bilgilerinin sorgulanması gereken yerlerde bu ek ücretlerin maliyetleri artırması bekleniyor.

HANGİ SORGULARA PARA ÖDENECEK?

İşte yeni ücret tarifesi:

Veri Kimlik/TC Kimlik Numarası Sorgulama: 0,35 TL

Veri Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası Doğrulama: 0,35 TL

Mükellefiyet Bilgisi: 0,70 TL

Veri Levhası Sorgulama: 1 TL

Veri Levhası Doğrulama: 1 TL

Gelir Vergisi Beyannamesi (Bilanço ve gelir tablosu hariç): 50 TL

Kuruluşlar Vergi Beyannamesi (Bilanço ve gelir tablosu hariç): 75 TL

Katma Değer Vergisi Beyannamesi: 25 TL

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi: 25 TL

Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir ve kurumlar için ayrı): 25 TL

Diğer Beyannameler: 20 TL

Bilanço: 518,20 TL

Gelir Tablosu: 247,40 TL

İşletme Hesabı Özeti: 247,40 TL

Serbest Meslek Hesabı Özeti: 247,40 TL

Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekindeki Diğer Tablo(lar): 50 TL

Diğer Kayıtlar (Her bir dönen kayıt başına): 0,35 TL

KİMLER ÖDEME YAPACAK?

Ekonomim'de yer alan habere göre, GİB​'den vergi bilgisi sorgulamak isteyen tüm kurum ve kuruluşlar bu ücretlendirmeye tabi tutulacak. Bu ücretlendirmeden etkilenecek kurum ve kuruluşlar arasında belediyeler, üniversiteler, bankalar, ticaret şirketleri, mali müşavirler odaları, barolar ve diğer meslek odaları yer alıyor. Ödeme miktarı, sorgulanan veri türüne, miktarına ve sıklığına göre değişiklik gösterecek. Ödemeler, her üç ayda bir hesaplanacak ve bildirilecek. Ödemeler zamanında yapılmazsa, gecikme zammı uygulanacak ve alacaklar vergi daireleri tarafından takip edilecek.