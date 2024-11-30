Nakit ödeme limiti değişti: Kredi kartı harcamalarında 30 bin TL'lik sınır resmen yürürlükte!

30 Kasım 2024 11:40 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 14:50

Tüketicilerin nakit ödeme sınırı yükseltildi. Daha önce 7 bin TL olan limit, 30 bin TL'ye çıkarıldı. Bu düzenlemeyle, 30 bin TL üzerindeki harcamalarda banka veya kredi kartı gibi elektronik ödeme yöntemlerinin kullanılması zorunlu hale getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı​ Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeler, mal ve hizmet alımlarında finansal işlemleri kolaylaştırmayı hedefliyor.

ZORUNLU ÖDEME ALT LİMİTİ ARTIRILDI

Tebliğde yapılan en dikkat çekici değişikliklerden biri, banka veya finans kurumları aracılığıyla ödeme yapılmasını zorunlu kılan alt limitin artırılması oldu. Daha önce 7 bin lira olan bu tutar, yeni düzenlemeyle 30 bin liraya yükseltildi. Bu değişiklikle, tüketiciler artık 30 bin liranın altındaki mal ve hizmet alımları için ödemelerini farklı yöntemlerle gerçekleştirebilecek. Örneklerde yer alan tutarlar da yeni limitlere göre güncellendi.

YABANCILARLA YAPILAN İŞLEMLERDE KOLAYLIK

Belgeleme zorunluluğuna ilişkin düzenlemeler de güncellenerek, özellikle yabancı kişiler ve Türkiye'de ikamet etmeyenlerle yapılan işlemlerde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeyle, bu kişilerin pasaport numaralarının faturada belirtilmesi yeterli olacak. Önceki uygulamada istenen pasaport güvencesinin faturaya eklenmesi şartı ise kaldırıldı.

TAHSİLAT VE ÖDEME İŞLEMLERİNE ESNEKLİK

Yabancıların veya Türkiye’de ikameti bulunmayan gerçek kişilerle yapılan tahsilat ve ödemelerde finansal aracılar kullanımı devam edecek. Ancak, tahsil edilen tutarların aracı mali kurumlara yatırılmasına ilişkin "tahsilatı takip eden ilk iş günü" şartı kaldırıldı. Bu düzenlemeyle işlemlerin daha hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemelerle, finansal işlemlerin daha esnek hale getirilmesi ve süreçlerin hıclandırılması amaçlanıyor. Bu adımların hem vatandaşlar hem de işletmeler için mali süreçlerde kolaylık sağlaması bekleniyor.