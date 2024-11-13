Kredi kartı harcaması en çok yapılan sektör belli oldu! Online alışveriş gözden düştü

13 Kasım 2024 14:36 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 15:04

Ekim ayında Türkiye genelinde banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalar 1 trilyon 254 milyar lirayı buldu. En fazla harcama 227 milyar lira ile market ve AVM'lerde yapılırken, internet üzerinden gerçekleştirilen ödemeler toplam harcamaların yüzde 28'ini oluşturdu. Bu veri, vatandaşların artık eskisi kadar online işlemler yapmadığını ve alacağı ürünü yerinde seçmeyi tercih ettiğini gösteriyor. Ayrıca kredi kartlarında ağustos ayından bu yana harcama miktarlarında da düşüş görülmeye devam ediyor.

Ekim ayında Türkiye’de banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların toplamı 1 trilyon 254 milyar 972,3 milyon lira olarak kaydedildi. Türkiye'de ekim ayında banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların sektörel dağılımları incelendi.

EN FAZLA KARTLI HARCAMA MARKET VE AVM'LERDE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bu dönemde en yüksek harcama market ve alışveriş merkezlerinde (AVM) gerçekleşti. Market ve AVM harcamaları toplam 227 milyar 566,2 milyon liraya ulaştı.

Diğer harcama alanlarına bakıldığında, "diğer" kategorisinde 94 milyar 852,7 milyon liralık ödeme yapılırken, çeşitli gıdaya 89 milyar 385,6 milyon lira harcandı.

Giyim ve aksesuar harcamaları 89 milyar 256,1 milyon lira olurken, hizmet sektörlerinde 84 milyar 46,3 milyon lira ödeme gerçekleşti. Sağlık ve kozmetik harcamalarına ise 45,5 milyar lira ayrıldı.

SAĞLIK VE KOZMETİĞE 45,5 MİLYAR TL HARCAMA YAPILDI

Bu dönemde banka ve kredi kartlarıyla yemek kategorisinde 76 milyar 832,7 milyon lira, benzin ve yakıt istasyonlarına 74 milyar 568 milyon lira, elektrik, elektronik eşyalara 65 milyar 248,2 milyon lira, yapı malzemeleri, hırdavat ve nalburiye harcamalarına 52 milyar 899,2 milyon lira ödeme gerçekleşti.

Bu dönemde yemek kategorisine 76 milyar 832,7 milyon lira, benzin ve yakıt istasyonlarına 74 milyar 568 milyon lira, elektrik ve elektronik eşya alışverişine ise 65 milyar 248,2 milyon lira harcandı. Yapılan ödeme ekim ayında araç kiralama-satış, servis ve yedek parçasına 52 milyar 196,9 milyon lira, kamu/vergi ödemelerine 50 milyar 854 milyon lira, sağlık, sağlık ürünleri ve kozmetiğe 45 milyar 528,7 milyon lira oldu.

KIRTASİYEDE KUYUMCUDAN DAHA FAZLA KART KULLANILDI

Aynı dönemde sigorta alanına 43 milyar 659,5 milyon lira ödeme gerçekleşirken mobilya ve dekorasyona 35 milyar 101,1 milyon lira, eğitim, kırtasiye ve ofis malzemelerine 28 milyar 918,1 milyon lira ve seyahat acenteleri-taşımacılık kategorisine 25 milyar 838,1 milyon liralık ödeme banka ve kredi kartlarıyla yapıldı. Ayrıca, kuyumcularda 25 milyar 44,4 milyon lira, hava yolları işlemlerinde 23 milyar 415,5 milyon lira ve müteahhit işlerinde 20 milyar 295,4 milyon liralık tutar banka ve kredi kartıyla ödeme gerçekleşti.

Banka kartı ve kredi kartıyla yapılan harcama tutarlarında, sırasıyla konaklama 18 milyar 291,5 milyon lira, telekomünikasyon ödemeleri 13 milyar 399,5 milyon lira, bireysel emeklilik ödemeleri 6 milyar 574,5 milyon lira, araba kiralama ödemeleri 4 milyar 506,6 milyon lira, kulüp, dernek ve sosyal hizmetler ödemeleri 3 milyar 579,3 milyon lira ve doğrudan pazarlama ödemeleri 1 milyar 544,4 milyon lira oldu.

KARTLI İŞLEMLERİN YÜZDE 28'İ İNTERNETTEN YAPILDI

Ekim ayında yapılan tüm kartlı işlemlerin yüzde 28'i internet üzerinden yapılarak 346 milyar 361,5 milyon liralık bir harcama gerçekleşti. Ekim ayı, ağustos ile kıyaslandığında toplam harcamalarda %20’lik bir düşüş yaşandı. En fazla azalma ise yüzde 52 ile eğitim ve kırtasiye harcamalarında görüldü. Konaklama sektörü yüzde 50’lik bir düşüşle en çok azalan ikinci kategori olurken, seyahat acentelerinde de yüzde 39’luk bir azalma yaşandı.