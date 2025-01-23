GİB’den sürücülere kritik uyarı! Son gün 31 Ocak: Ödemeyen yandı

23 Ocak 2025 15:36 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 15:52

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1. taksitinin son ödeme tarihi olan 31 Ocak’a az bir zaman kala, vatandaşlara kısa mesaj yoluyla önemli bir uyarı yaptı. GİB, gönderdiği mesajda sürücülere, yoğunluk yaşanmaması adına ödemelerin son güne bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

MTV ne zaman ödenir? 2025 borç hesaplama ve sorgulama

MTV ne zaman ödenir? 2025 borç hesaplama ve sorgulama

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1. taksit ödemelerine ilişkin vatandaşlara kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yaptı. Gönderilen mesajlarda, ödeme işlemlerinin Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması veya internet bankacılığı aracılığıyla hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabileceği belirtildi.

GİB, yoğunluk yaşanmaması adına ödemelerin son güne bırakılmaması gerektiğini vurgularken, "Verginizi ödediyseniz, bu mesajı dikkate almayınız” ifadesine de yer verdi.

2025 yılı için MTV tutarlarında ise yüzde 43,93 oranında bir artış gerçekleşti. Bu artışla birlikte, vatandaşların araçlarına göre değişiklik gösteren yeni vergi tutarları, bütçe planlamalarında daha fazla dikkat gerektiriyor.

Yeni tarifeye göre, otomobil, motosiklet ve elektrikli araçlar için ödenecek MTV tutarları şu şekilde:

1-3 Yaş Arası Araçlar

0-1300 cc: 4.834 TL

1301-1600 cc: 8.421 TL

1601-1800 cc: 14.885 TL

1801-2000 cc: 23.454 TL

4-6 Yaş Arası Araçlar:

0-1300 cc: 3.372 TL

1301-1600 cc: 6.314 TL

1601-1800 cc: 11.626 TL

1801-2000 cc: 18.057 TL

7-11 Yaş Arası Araçlar:

0-1300 cc: 1.882 TL

1301-1600 cc: 3.661 TL

1601-1800 cc: 6.848 TL

1801-2000 cc: 10.613 TL

YENİ TESCİL EDİLEN ARAÇLAR İÇİN MTV TUTARLARI

01.01.2018 sonrasında tescil edilen araçlar için MTV, aracın matrahına göre değişiyor. Örnek olarak, 0-1300 cc motor hacmindeki araçlar için matrahı 259.900 TL’yi aşmayan araçlar 4 bin 834 TL, aşanlar ise 5 bin 803 TL ödeme yapacak.