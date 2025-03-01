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 | İrem Çınar

Gıda denetimleri hız kazandı! Bakanlıktan sıkı takip: İşletmelere ceza yağdı

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalara erişimini sağlamak için gıda denetimlerini kesintisiz olarak gerçekleştiriyor. Bakanlık bünyesindeki ekipler, 2024 yılı boyunca gıda işletmelerine toplam 1 milyon 329 bin 758 denetim yaptı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 16:34

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle Ramazan ayı öncesinde denetimlerin sıklaştırıldığı belirtilirken, yıl boyunca yürütülen kontroller titizlikle devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen sektörel gıda denetimleri kapsamında, ülke genelinde toplam 75 bin 212 resmi kontrol yapıldı. Bu denetimler sonucunda 579 işletmeye idari para cezası uygulanırken, 28 bin 813 ürün piyasadan toplatıldı. Uygulanan idari para cezalarının toplamı ise 18 milyon 621 bin 103 lira olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, gıda işletmelerine yönelik toplam 1 milyon 329 bin 758 resmi kontrol gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 26 bin 263 idari yaptırım uygulanarak işletmelere toplamda 1 milyar 309 milyon 748 bin 855 lira ceza kesildi. Ayrıca, 610 gıda işletmecisi hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

DENETİMLER YIL BOYUNCA DEVAM ETTİ

Bakanlık verilerine göre, bazı aylarda gıda kontrollerinde artış yaşandı. Ocak ayında 83 bin 963 denetim yapılırken, bu sayı Mayıs ayında 129 bin 246’ya yükseldi. Aralık ayında ise yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 129 bin 734 denetime çıkıldı. Böylece geçen yıl gıda işletmelerinde yapılan denetim sayısı, 2023'e göre yüzde 2,13 arttı.

OCAK AYINDA 100 BİN 608 RESMİ KONTROL YAPILDI

Kontroller bu yıl da devam ederken, ocak ayında gıda işletmelerine toplam 100 bin 608 resmi denetim yapıldı. Bu denetimlerde, 376 milyon 254 bin 431 lira idari ceza verildi.

Söz konusu dönemde gıda işletmelerine 2 bin 88 idari yaptırım uygulanırken, 58 gıda işletmecisi hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ocak ayında gıda işletmelerinde yapılan denetim sayısında da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artış gerçekleşti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Gıda denetimini kim yapar?
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Resmi Kontrol Görevlileri tarafından denetimler yapılmaktadır.
ETİKETLER
#tarım ve orman bakanı
#tarım ve orman bakanlığı
#tarım ve orman müdürlüğü
#gıda denetimi
#Piyasa Denetimi
#Ekonomi
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