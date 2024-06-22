Gıda devi iflas bayrağını çekti! 200’den fazla şubesi bulunan firma iflas etti
200 şubesi bulunan Maksul Gıda iflas etti. Kuruyemiş ve baharat sektöründe yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Maksul Gıda ekonomik zorluklar nedeniyle 150'ye yakın şubesi geçtiğimiz aylarda kapatmıştı. Kalan 50 şubenin de kapatılması kararlaştırılarak iflas bayrağı çekildi. Aylardır maaş alamayan yaklaşık 200 çalışan işsiz kaldı.
Gıda devi Maksul Gıda iflas etti.
Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Maksul Gıda ile sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi.
150 şubesini geçtiğimiz aylarda kapatan şirket, faaliyette olan 50 şubesini de kapatma kararı aldı
MAKSUL İFLAS ETTİ
Türkiye genelinde 200’den fazla şubesi bulunan Maksul Gıda'nın iflas bayrağını çekti.
Yeniçağ'ın haberine göre, 200’den fazla bulunan şirket ekonomik zorluklara dayanamadı. İflasın başlangıcı 3 yıl önce başladı.
3 yıl önce konkordato talebinde bulunan Maksul Gıda 200 şubenin 150'sini kapatmıştı.
Mahkeme, şirketin için bilirkişi raporu talep etti. 3 bilir kişi, şirketin toparlanmasının mümkün olmadığını ifade eden raporu sundu.
200 KİŞİ İŞSİZ KALDI
Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, görülen duruşmada Maksul Gıda ile sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi.
Bursa'da da çok sayıda şubeleri olan Türkiye'nin kuruyemiş devi Maksul Gıda kalan 50 şubesini de kapatma kararı aldı.
Aylarca maaş alamayan Maksul Gıda çalışanları ise işsiz kaldı.
Kuruyemiş ve baharat sektöründe yaptığı yatırımlarla kısa sürede 200'den fazla şubeye ulaşan firmanın yaklaşık 200'e yakın çalışanı da işsizler ordusuna katıldı.