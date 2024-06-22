Gıda devi iflas bayrağını çekti! 200’den fazla şubesi bulunan firma iflas etti

22 Haziran 2024 13:29 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 13:30

Ünlü peynir markasından skandal: Kısırlığa neden olduğu gerekçesiyle marketlerden kaldırıldı

Ünlü peynir markasından skandal: Kısırlığa neden olduğu gerekçesiyle marketlerden kaldırıldı

Gıda devi Maksul Gıda iflas etti.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Maksul Gıda ile sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi.

150 şubesini geçtiğimiz aylarda kapatan şirket, faaliyette olan 50 şubesini de kapatma kararı aldı

MAKSUL İFLAS ETTİ

Türkiye genelinde 200’den fazla şubesi bulunan Maksul Gıda'nın iflas bayrağını çekti.

Yeniçağ'ın haberine göre, 200’den fazla bulunan şirket ekonomik zorluklara dayanamadı. İflasın başlangıcı 3 yıl önce başladı.

3 yıl önce konkordato talebinde bulunan Maksul Gıda 200 şubenin 150'sini kapatmıştı.

Mahkeme, şirketin için bilirkişi raporu talep etti. 3 bilir kişi, şirketin toparlanmasının mümkün olmadığını ifade eden raporu sundu.

200 KİŞİ İŞSİZ KALDI

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, görülen duruşmada Maksul Gıda ile sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi.

Bursa'da da çok sayıda şubeleri olan Türkiye'nin kuruyemiş devi Maksul Gıda kalan 50 şubesini de kapatma kararı aldı.

Aylarca maaş alamayan Maksul Gıda çalışanları ise işsiz kaldı.

Kuruyemiş ve baharat sektöründe yaptığı yatırımlarla kısa sürede 200'den fazla şubeye ulaşan firmanın yaklaşık 200'e yakın çalışanı da işsizler ordusuna katıldı.