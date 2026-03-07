Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Gıda fiyatlarının artışının önüne geçmek için yeni önlem: Gübrede vergi düzenlemesi

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından karşılık verilmesiyle yaşanan bölgesel çatışma koşullarında enerji sektörünün yanı sıra tarımsal ürünlerin tedarikinde de beklenen sıkıntılı sürece karşı Ticaret Bakanlığı yeni kararını açıkladı. Bölgesel çatışma sebebiyle tarım sektöründe maliyet artışlarını önlemek için gübre sektöründe yeni bir düzenlemeye gidildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 01:45
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 02:40

Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçebilemek için gübre sektöründe vergi düzenlemesi yapıldı. Bakanlık "bölgedeki gelişmeler ve tedarik süreçlerine yansımaları dikkate alınarak, tarım sektöründe üreticilerin maliyetlerinin artmasını önlemek ve bu suretle gıda ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının önüne geçmek amacıyla, gübre sektöründe arz güvenliğini teminen üre cinsi eşya için gümrük vergilerinin sıfırlandığını" açıkladı..

GIDA FİYATLARINDA FİYAT ARTIŞLARINI ÖNLEMEK İÇİN VERGİ DÜZENLEMESİ

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, temel gıda ürünlerinde ve tarımsal ham maddelerde arz güvenliğinin sağlanması, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve üretici ile tüketici refahının gözetilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Gıda fiyatlarının artışının önüne geçmek için yeni önlem: Gübrede vergi düzenlemesi

ÜRE CİNSİNDE VERGİ SIFIRLANDI

Bu doğrultuda başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak ticaret politikalarının tüm araçlarının kullanıldığına ve gerekli tedbirlerin zamanlıca alındığına işaret edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Bölgemizdeki gelişmeler ve tedarik süreçlerine yansımaları dikkate alınarak tarım sektöründe üreticilerimizin maliyetlerinin artmasını önlemek ve bu suretle gıda ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının önüne geçmek amacıyla gübre sektöründe arz güvenliğini teminen üre cinsi eşya için gümrük vergileri sıfırlanmıştır. Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli ve istişare içinde gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen iç ve dış piyasaları yakından takip etmeye, üretici ve tüketiciyi birlikte koruyacak şekilde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir."

Fahiş fiyat ve stokçuluğa darbe! 32 firmaya 3,1 milyar TL ceza
Hürmüz Boğazı tıkandı, Orta Koridor’un altın çağı başlıyor
EGM'den APP plakalarla ilgili açıklama
ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#gıda fiyatları
#Gubre Vergisi
#Ure Vergisi
#Tarimsal Maliyet
#Ekonomi
