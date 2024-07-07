Gıda maliyetlerinden bıkmış tüketiciler büyük markaları terk ediyor

07 Temmuz 2024 15:15 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 15:15

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Fiyat artışlarının ardından tüketiciler geri çekiliyor.

Wall Street Journal'ın yeni raporuna göre, Amerikalılar yiyecek alışverişi ve dışarıda yemek yeme konusunda büyük markaları bırakıp daha ucuz seçeneklere yöneldi.

ABD'de gözlemlenen duruma göre marketlerde, restoranlarda, fast-food'larda ve özel yemek ve içecek yerlerinde gıda fiyatlarında aşırılık söz konusu.

Fahiş fiyatlardan kaynaklı bazı sadakat programları tüketiciler tarafından iptal edilmeye başlandı.

Market alışverişi yapanlar "daralma enflasyonu" ve daha yüksek fiyatlar nedeniyle büyük markaları mağaza raflarında bıraktı.

Wall Street Journal'a göre bazı büyük marketler, fast-food ve özel yerler bu yıl ilk çeyrek satışlarında düşüş gördü.

ŞİRKETLER PANİKLEDİ

Sonuç olarak şirketler, kısa vadede kendilerine maddi olarak maliyet çıkarsa bile daha fazla fırsat ve promosyon kullanmaya başlayabilir.

Şubat ayında Purdue, Amerikalıların yüzde 64'ünün önümüzdeki 12 ay boyunca gıda fiyatlarının artmaya devam etmesini beklediğini gösteren ulusal bir anket gerçekleştirdi.

USDA'nın da yaptığı çalışma aynı sonuca vardı.

USDA, bu yıl genel gıda fiyatlarının yüzde 2,2 artacağını öngördü.

Bu, gıda fiyatlarının yüzde 5,8 arttığı geçen yıldan ve gıda fiyatlarının 1979'dan bu yana en hızlı oran olan yüzde 9,9 arttığı 2022'den çok daha düşük seviyede.

Perakendeciler, tüketicilerin fiyat artışlarına karşı direncini, markaların müşteri çekme gücüyle dengelemeye çalışıyor.

Gıda üreticileri, rekor kârlar elde ederken kendi maliyet artışlarını birkaç yıldır tüketiciye yansıttıktan sonra fiyat artışlarına fren bastılar.

Fiyat artışları yavaşlasa da, yüksek fiyatların uzun vadeli etkilerinin daha fazla tüketiciyi daha ucuz seçeneklere yönelteceği tahmin ediliyor.

Kasım ayında seçimlere gidecek olan ABD'li Tüketiciler cüzdanlarıyla oy kullanacak.