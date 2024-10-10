Gıda sektörünün Oscar’ları sahiplerini buldu

10 Ekim 2024 16:10 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 16:12

Güvenilir Ürün Platformu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Güvenilir Ürün Zirvesi birçok yarışmaya ev sahipliği yaptı.

Gıda sektörünün Oscar’ı kabul edilen Feed the Future, inovasyonun değerlendirildiği GPD İnovasyon Yarışması ve yerel gastronomiyi odağa alan Yöresel Reçeteler Yarışması kazananları 8 Ekim’de düzenlenen 3. Güvenilir Ürün Zirvesi’nde açıklandı. Zirve kapsamında yerel üretim ve tarımda farkındalık çalışmalarına destekleri nedeni ile Tarıma Değer Katan Kalemler basın ödülleri de sahiplerini buldu

Güvenilir Ürün Platformu tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen 3. Güvenilir Ürün Zirvesi birçok eş zamanlı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Açılışını Tarım ve Orman Bakanı Ahmet Gümen’in yaptığı zirve Türkiye’nin Kahramanları ve Tarıma Değer Katan Kalemler Basın Ödülleri ile devam etti. Yayın ve haberleri ile deprem bölgesine ve tarımın sürdürülebilirliğine destekleri nedeni ile İhlas Holding Reklam Grup Başkanı Tuba Gencay’a Tarıma Değer Katan Kalemler basın ödülü verildi.

Zirve ayrıca alanının en prestijli yarışmalarından kabul edilen Feed the Future ödül törenine ve ev sahipliği yaptı. Atıştırmalıktan baharata gıda ve tarım ile ilgili 34 kategoride 600 üzerinde başvurunun değerlendirildiği yarışmada 55 isim ödül almaya hak kazandı.

Başvuruların Türkiye genelinden büyük, küçük, kurum, firma demeden ücretsiz olarak alındığı yarışmaya 600 üzerinde başvuru yapıldı.

Alanında uzman 120 jüri üyesinin 34 kategoride değerlendirdiği yarışmanın kazananları 8 Ekim’de Crowne Plaza İstanbul Florya’da düzenlenen 3. Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül töreninde açıklandı. İçecekten ambalaja, baharattan kooperatiflere 55 ismin ödül aldığı yarışmanın amacı gıda sektöründe farkındalık oluşturmak ve sesini duyuramayan yerel ürün ve üreticileri kamuoyunda duyurabilmek.

Üretimin devamlılığı ile geleceği besleyelim mottosu ile başlatılan Feed the Future yarışmasında ödül almaya hak kazananlar Feed the Future logosunu bir yıl boyunca ambalaj ve reklam malzemelerinde kullanabilecekler.

İşte kazanan o isimler;

Rivos Tarhana Cipsi - Atıştırmalık Yöresel Ürün,

İso Babanın Çiftliği-Mandalina Cipsi - Atıştırmalık Doğal Zirai Ürünü,

Munch Chocolate-Çıtır Dondurma Draje - Atıştırmalık Kaplamalı Ürün,

Fuwell Sıvı Baharat - Baharat Ekstraktı,

Lolituz - Tadımlık Doğal Kaya Tuzu-Baharat,

Muratbey Cheeseköfte -İnovatif Ürün

Çocuk Karamürver Propolisli Sprey (Bee&You Phenolix Kids)- Arıcılık Ürün,

Buzdolabı Vatandaşları – Roman

Maraj Oliveoil Naturel Sızma Zeytinyağı - Zeytinyağı

Yayla Agro-Yayla Yemek Hazır Serisi- Ambalaj,

Quinceland Zeytinyağlı Peynir - Yöresel Meze,

Megbaby Yıkanabilir Sağlık Ürünleri- Çevre Dostu Ürün,

Bs-Global Usava Doğal Sabun - Cilt Temizlik Ürünü,

SBS-Arı Zehirli Selülit Karşıtı Sıkılaştırıcı Ve İnceltici Jel Krem- Doğal Cilt Bakım Ürünü,

Beowell Nutrition-Favorite Mix - Çocuk/Bebek Ürünü,

Metro Chef Mersin Kan Portakalı Suyu- Coğrafi İşaretli İçecek,

Ağın Kooperatifi-Ağın Leblebisi - Coğrafi İşaretli Atıştırmalık,

Erişler Gıda-Probiyotikli Noodle- Probiyotikli Diyet Ürün,

Fonka Gıda-The Good Wild Filizlendirilmiş Çıtır Atıştırmalıklar - Diyet Ürün

De Maraş-İçli Köfte- Dondurulmuş Yerel Ürün,

Danet Coğrafi İşaretli Tescilli Glütensiz Afyon Sucuğu- Et Ve Et Ürünleri,

Bedura Keçiboynuzlu Bal Tahin - Fonksiyonel Gıda Ürünü,

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyazkalpler Eğitim Gelişim Merkezi- Gastronomi Noktası,

Zeyniler Konağı - Gastronomi Noktası

Tekno Kurgu A.Ş.-Rota Akıllı Tarım Platformu- Tarım Teknolojisi,

Danet Coğrafi İşaretli Tescilli Glütensiz Afyon Sucuğu- Glutensiz Ürün,

Tirmata Renkli Panko- Hayatı Kolaylaştıran,

Yayla Agro-Yayla Yemek Hazır Serisi- Hazır Yemek,

Kızılay Lipozomal Magnezyumlu Maden Suyu- İçecek-Maden Suyu,

Adıyaman Yaptat Kahve- Kahve,

Oğuz Gıda-Juss Pulpy- İçecek-Meyve Suyu,

Oğuz Gıda-Black Bruin Energy Drink- Enerji İçeceği,

Kumru El İzim Kadın Kooperatifi- Kooperatif,

Anamur Kadın Girişim Üretim Ve İşletme Kooperatifi- Kooperatif,

Kooperatif Ordusu Kadın Üretim Girişim Ve İşletme Kooperatifi- Kooperatif

Gökkuşağı Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi- Kooperatif,

MTB Bakliyat Ürünleri Araştırma Geliştirme Ve Eğitim Merkezi- Laboratuar,

Humm Organic- Organik Çocuk/Bebek Ürünü,

Hünnap Mixture- Organik Hazır Mix,

Reis Gıda Bakliyat Köyleri Projesi- Proje-Sürdürülebilirlik,

Carrefoursa Midye Entegre Tesisi Projesi - Sosyal Sorumluluk,

Tarımplus - Start-Up-Teknoloji,

Dr. Aronia - Start-Up-Zirai Ürün,

Ebruli Organizasyon-Midiliç Çömlek Peyniri - Süt Ürünleri,

Doğruluk Kollektif Şirketi-Ezine Peyniri - Süt Ürünleri,

Bee&You Propolisli Şurup - Takviye Edici Ürün,

Nigella Çörekotu Kapsülü - Takviye Edici Ürün,

Tekba Gıda-Fonksiyonel Simit - Unlu Mamül,

Ema Gourmet- Glütensiz Çorba - Çölyak Dostu Unlu Mamül,

Öztiryakiler - Endüstriyel Mutfak Eşyaları,

Makaroma – Makarna,

Nlklife Smart Solutions – Teknoloji,

Nalia-Rize Pepeçurası- Coğrafi İşaretli Gastronomi Ürünü,

Vefa-Boza - Mayalı Geleneksel İçecek,

Veldo A.Ş.-V-Pyro - Temizlik ve Hijyen Ürünü,

Sunar NP-Nişasta Bazlı Biyopolimer - Ambalaj Malzemesi

Perakende sektörü profesyonelleri inovasyonu ödüllendirdi

3. Güvenilir Ürün Zirvesi’nin yarışmaları Feed the Future ile sınırlı kalmadı. İnovatif fikir ve projelerin ayrı olarak değerlendirildiği GPD İnovasyon Yarışması’nın 3 kazanan ismi de zirvede açıklandı. Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi’nin katılımı ile açıklanan isimler para ödülü almaya hak kazandı. Törende konuşan Erdal Tüfekçi ‘’ Yenilikçi fikir ve ürünlerin tüketiciyle buluşturulmasında perakendeciler büyük rol oynuyor, bizlerde bu inovasyonu iki yıldır ödüllendirerek destekliyoruz. Bugün kazanan 3 ismi de tebrik ediyorum. Hem para ödülünün sahibi oldular hem de19 Kasım’da düzenleyeceğimiz GPD Ortak Gelişim Kongresi’nde tüm perakende sektörüne fikirlerini anlatma fırsatı buldular’’ diye konuştu.

GPD Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilen GPD İnovasyon Yarışması’nın kazananları; Tekno Kurgu- Rota Akıllı Tarım Platformu ve Sistemleri, Tarım Plus- Melsan Zehra Yılmaz, CarrefourSA- Midye Entegre Tesisi Projesi oldu. Kazananlar 19 Kasım’da düzenlenecek GPD Ortak Gelişim Kongresi’nde tüm perakende sektörü temsilcilerine sunum yaparak projelerini anlatacak.

Yöresel reçetelerde coğrafi işaretler değerlendirildi

Yerel ürünleri tanıtmak, mutfak profesyonelleri arasında yerel ürünler için farkındalık oluşturmak ve yereli destekleyen şefleri ve şef adaylarını ödüllendirmek amacıyla bu yıl ilk defa düzenlenen Yöresel Reçeteler Yarışması Beykoz Üniversitesi Gastronomi Bölümü ve İstanbul Aydın Üniversitesi Gastronomi Bölümü desteği ile gerçekleştirildi.Coğrafi işaretli ürün kullanımı,reçetenin yöreselliği, yapım ve uygulama kolaylığı kriterlerine göre değerlendirilen reçetelerden Halime Şahin -Nokul, Şef İsmail Dönmez- Firik Bulgurlu Kuzu İncik ile ödül almaya hak kazandı. Bambum markalı elektrikli küçük ev aletleri ile ödüllendirilen iki ismin ödüllerini Beykoz Üniversitesi Gastronomi Bölümü Başkanı Dr.Serap Nazır ve Mahkeme Lokantası İşletmecisi Selim Akgül takdim etti.