Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Gıda toptancıları Ramazan için fiyatları sabitledi!

İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı (İGTOT), yaklaşan Ramazan ayı öncesinde yağdan, bakliyattan, hurmaya kadar birçok temel gıda ürününde fiyatları sabitleme kararı aldı. İGTOT Başkanı Mustafa Karlı, "Esnafımızla birlikte kendimizi denetleyeceğiz. Bizim amacımız ramazan ayında bir hayır yapmak, kendi kâr marjımızdan fedakârlık yapacağız" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gıda toptancıları Ramazan için fiyatları sabitledi!
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 05:17
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 05:17

Mutfak enflasyonuyla mücadele kapsamında İstanbul Toptancıları Çarşısı’ndan vatandaşı sevindirecek bir haber geldi. Çarşı esnafıyla yapılan geniş kapsamlı toplantının ardından, ayı süresince temel gıda maddelerine zam yapılmayacağı ve fiyatların mevcut seviyelerinde dondurulduğu açıklandı.

"KAR MARJIMIZDAN FEDAKARLIK YAPIYORUZ"

İGTOT Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karlı, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmadıklarını ifade ederek şu açıklamada bulundu:

“Bütün gıda çeşitlerinin fiyatlarını her ramazan ayında olduğu gibi bu ramazan da sabitledik. Fiyatları sabitlerken ilk etapta geniş yönetim kurulu toplantısı yaptık ve esnafımızı da buna dâhil ettik.

Bütün esnafımızı bilgilendirdik. Biz kendi kendimizi denetleyeceğiz. Bugün sabitledik ama yarın bir başkası farklı fiyatla satma şansına sahip olmayacak. Bu konuda kararlıyız. Bizim amacımız ramazan ayında bir hayır yapmak, kendi kâr marjımızdan fedakârlık yapacağız”

Gıda toptancıları Ramazan için fiyatları sabitledi!

FABRİKALARLA "ZAM YOK" PROTOKOLÜ

Fiyat istikrarını korumak için sadece esnafla değil, üretici fabrikalarla da temas kurduklarını belirten Karlı, fabrikalardan herhangi bir fiyat geçişi beklemediklerini söyledi. Olası maliyet artışlarına karşı Karlı, herhangi bir artış durumunda stoktaki ürünlerle piyasayı sübvanse edeceklerinin altını çizdi.

İŞTE SABİTLENEN RAMAZAN FİYATLARI

Öte yandan ramazan boyunca bulgur 32 lira, kırmızı mercimek yerli 80 lira, yeşil mercimek 75 lira, hurma 600-700 lira, 18 litrelik ayçiçeği yağı 1.600 lira fiyatla satışa sunulacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ramazan kolisi 2026 fiyatları! BİM, A101, ŞOK, Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar?
Ramazan öncesi tavuk ve kırmızı ette fahiş fiyatla mücadele: Kasaplarda kontroller başladı
ETİKETLER
#enflasyon
#gıda
#ramazan
#fiyat sabitleme
#Istanbul Gıda Toptancıları Çarşısı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.