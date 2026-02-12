Gıda toptancıları Ramazan için fiyatları sabitledi!

Mutfak enflasyonuyla mücadele kapsamında İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı’ndan vatandaşı sevindirecek bir haber geldi. Çarşı esnafıyla yapılan geniş kapsamlı toplantının ardından, Ramazan ayı süresince temel gıda maddelerine zam yapılmayacağı ve fiyatların mevcut seviyelerinde dondurulduğu açıklandı.

"KAR MARJIMIZDAN FEDAKARLIK YAPIYORUZ"

İGTOT Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karlı, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmadıklarını ifade ederek şu açıklamada bulundu:

“Bütün gıda çeşitlerinin fiyatlarını her ramazan ayında olduğu gibi bu ramazan da sabitledik. Fiyatları sabitlerken ilk etapta geniş yönetim kurulu toplantısı yaptık ve esnafımızı da buna dâhil ettik.

Bütün esnafımızı bilgilendirdik. Biz kendi kendimizi denetleyeceğiz. Bugün sabitledik ama yarın bir başkası farklı fiyatla satma şansına sahip olmayacak. Bu konuda kararlıyız. Bizim amacımız ramazan ayında bir hayır yapmak, kendi kâr marjımızdan fedakârlık yapacağız”

FABRİKALARLA "ZAM YOK" PROTOKOLÜ

Fiyat istikrarını korumak için sadece esnafla değil, üretici fabrikalarla da temas kurduklarını belirten Karlı, fabrikalardan herhangi bir fiyat geçişi beklemediklerini söyledi. Olası maliyet artışlarına karşı Karlı, herhangi bir artış durumunda stoktaki ürünlerle piyasayı sübvanse edeceklerinin altını çizdi.

İŞTE SABİTLENEN RAMAZAN FİYATLARI

Öte yandan ramazan boyunca bulgur 32 lira, kırmızı mercimek yerli 80 lira, yeşil mercimek 75 lira, hurma 600-700 lira, 18 litrelik ayçiçeği yağı 1.600 lira fiyatla satışa sunulacak.