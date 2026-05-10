Yapay zeka şirketleri milyarlarca dolarlık yatırımlarla büyürken, teknoloji dünyasındaki birçok şirkette giriş seviyesindeki işlerin yavaş bir şekilde ortadan kaybolması dikkat çekiyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Giriş seviyesi işler yapay zekaya devredildi! Etkisi ilanlarda görüldü: İşi tehlikede olan 5 grup ortaya çıktı Yapay zeka teknolojisinin gelişimiyle birlikte, ABD ve Avrupa'daki teknoloji şirketleri veri girişi, müşteri desteği ve içerik düzenleme gibi giriş seviyesi işleri yapay zekaya devretmeye başlamıştır. Bu durum, özellikle kariyerinin başındaki genç çalışanları olumsuz etkilemektedir. ABD'de giriş seviyesi iş ilanları son 18 ayda yüzde 35 oranında düşmüştür. Şirketler daha az çalışanla daha fazla iş üretmeye çalışırken, deneyimli çalışanlara olan talep artmaktadır. Giriş seviyesi yeteneklerin azaltılması, kısa vadeli verimlilik artışı sağlasa da uzun vadede yapay zeka adaptasyonunda yavaşlama ve bilgi akışında aksama gibi riskler barındırmaktadır. Asıl riskin, geleceğin uzmanlarını yetiştirecek deneyim alanlarının daralması olduğu belirtilmektedir.

VERİ GİRİŞİ, MÜŞTERİ DESTEĞİ VE İÇERİK DÜZENLEME ARTIK YAPAY ZEKAYA EMANET

ABD ve Avrupa'daki bazı teknoloji firmaları, veri girişi, temel analiz, müşteri desteği, içerik düzenleme ve başlangıç seviyesindeki yazılım görevlerinin bir kısmını artık yapay zeka sistemlerine devretmeye başlarken, bu durum Dünya Ekonomik Forumu'ndaki (WEF) uzmanlara göre sessiz ancak kritik bir değişim olarak değerlendiriliyor.

İLK ETKİSİNİ GENÇ ÇALIŞANLARDA GÖSTERECEK

Uzmanlara göre bu dönüşümün en büyük etkisi, kariyerinin başındaki genç çalışanlarda hissedilecek. Çünkü geçmişte insanların deneyim kazanmak için yaptığı birçok "ilk basamak işi", artık otomasyon sistemleri tarafından gerçekleştirilebiliyor.

ABD'DEKİ İŞ İLANLARINDA YÜZDE 35'LİK DÜŞÜŞ

İnsan kaynakları danışmanları, özellikle "junior" (giriş seviyesi/alt kademe) pozisyonlarda açılan ilan sayısında bazı sektörlerde dikkat çekici düşüş yaşandığını ifade ediyor. Örneğin ABD merkezli araştırma şirketi Revelio Labs'e göre, ABD'de giriş seviyesi iş ilanları son 18 ayda yüzde 35 oranında düştü. Bu düşünün büyük bir kısmının yapay zekanın çeşitli sektörlerde gelişen kullanımından kaynaklandığı savunuluyor.

Şirketler daha az çalışanla daha fazla iş üretmeye çalışırken, deneyimli çalışanlara olan talep ise artıyor. Bazı ekonomistler bu süreci "kariyer merdiveninin alt basamaklarının silinmesi" olarak tanımlıyor.

"VERİMLİLİKTEKİ KISA VADELİ ARTIŞ UZAN VADELİ RİSKLERİ GİZLİYOR"

Bazı uzmanlar, kuruluşların giriş seviyesindeki yetenekleri azaltarak elde edebileceği kısa vadeli verimlilik artışlarının aslında uzun vadeli riskleri gizlediğini savunuyor. Uzmanlara göre, dijital kullanıcıların sisteme düzenli olarak dahil olmaması durumunda kurumlar bazı sorunlarla karşılaşabilir. Bunlar arasında yapay zekanın benimsenmesinin yavaşlaması, bazı pozisyonlardaki boşlukların doldurulmasında zorluk yaşanması, bilgi aktarımının aksaması ve kurumların kendini yenileme hızının düşmesi yer alıyor. Uzmanlara göre bilinçli giriş kanalları oluşturulmadığı takdirde iş gücü liderlerinin öngördüğü gelecek yapısı tam anlamıyla gerçekleşmeyebilir.

YAPAY ZEKANIN ETKİLETİNDE FİKİR AYRILIĞI

Teknoloji şirketleri yapay zekanın çalışanların yerini almak yerine onların verimliliğini artıracağını savunurken, sektör içinde bile bu dönüşümün uzun vadeli etkilerine ilişkin ciddi fikir ayrılıkları bulunuyor.

Çeşitli raporlara göre yapay zekanın kariyerin başındaki pozisyonlara ait olduğu düşünülen işleri üstlenmesi, iş yükünü yukarı doğru kaydırıyor. Bu durum orta ve kıdemli seviyedeki çalışanların aşırı yük altında kalmasına, tükenmişlik yaşamasına ve alt kademe görevleri devraldıkça işlerine karşı giderek daha fazla yabancılaşmalarına yol açıyor.

Uzmanlara göre asıl risk yalnızca iş kaybı değil, geleceğin uzmanlarını yetiştirecek deneyim alanlarının daralması. Çünkü birçok meslek, en alt seviyedeki tekrar eden görevlerden öğrenilerek gelişiyor. Eğer bu alanlar tamamen otomasyona bırakılırsa, gelecekte deneyimli profesyonel yetiştirme zincirinin zarar görebileceği belirtiliyor.