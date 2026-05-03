Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yapay zeka nedeniyle çalışan işten çıkarılabilir mi? Çin mahkemesi son noktayı koydu

Çin'deki yerel bir mahkeme, teknoloji firmalarının insan gücünü yapay zeka ile değiştirmek için işçi çıkarmasını kanunlara aykırı buldu. Maaşı düşürülerek alt pozisyona geçirilmeyi reddettiği için kovulan bir kalite güvence danışmanı, hukuki mücadelesini kazandı.

GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 15:45
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 15:48

Çin'de bulunan Hangzhou Orta Halk Mahkemesi, teknoloji şirketlerinin personellerini ile değiştirmek amacıyla işten çıkarmasını yasa dışı buldu. Kasım 2022'de kalite güvence danışmanı olarak şirkete katılan Zhou isimli kişi, yapay zeka çıktılarının doğruluğunu kontrol ederek aylık 25 bin yuan (yaklaşık 3 bin 640 dolar) gelir elde ediyordu.

Çin'de Hangzhou Orta Halk Mahkemesi, bir teknoloji şirketinin yapay zeka ile işten çıkardığı personeli için yasa dışı fesih kararı verdi.
Kalite güvence danışmanı olarak çalışan Zhou isimli kişi, yapay zeka çıktılarını kontrol ederek aylık 25 bin yuan kazanıyordu.
Şirket, büyük dil modellerinin görevleri otomatikleştirmesi üzerine Zhou'ya maaş kesintisiyle daha düşük bir pozisyon teklif etti.
Teklifi reddeden Zhou, 'kurumsal yeniden yapılanma' gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı.
Mahkeme, personellerin yapay zeka ile değiştirilmesinin Çin İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında 'nesnel koşullarda büyük değişiklik' sayılmayacağına karar verdi.
Benzer bir davada da yapay zeka ile değiştirilerek işten çıkarılan bir çalışanın sözleşmesinin yasa dışı feshedildiğine hükmedilmişti.
Cryptopolitan'ın haberine göre, büyük dil modellerinin (LLM) görevlerini otomatikleştirmesi üzerine şirket, çalışana yüzde 40 oranında maaş kesintisiyle aylık 15 bin yuan (yaklaşık 2.185 dolar) karşılığında daha düşük bir pozisyon teklif etti.

GEREKÇE "KURUMSAL YENİDEN YAPILANMA" OLARAK GÖSTERİLDİ

Teklifi reddeden çalışan, "kurumsal yeniden yapılanma" gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. Şirket, tazminat olarak 311.695 yuan (yaklaşık 45.405 dolar) ödeme yaptı. Durumu tahkime taşıyan çalışan, birbirini izleyen iki ayrı mahkemede davayı kazandı.

Davadaki temel tartışma konusu, personellerin yapay zeka ile değiştirilmesinin Çin İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında "nesnel koşullarda büyük değişiklik" sayılıp sayılmayacağıydı. Mahkeme heyeti, bu standardın teknoloji adaptasyonunu değil; şirket birleşmeleri veya taşınma gibi durumları kapsadığına karar verdi.

BENZER DAVALAR EMSAL TEŞKİL EDİYOR

Pekin Belediyesi İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bürosu tarafından geçen yılın aralık ayında yayımlanan bir başka dava da benzer sonuçlar doğurmuştu. Yapay zeka ile değiştirilerek işten çıkarılan bir harita veri toplayıcısının davasında, yapay zeka kullanımının kontrol edilemeyen bir olay değil, gönüllü bir ticari tercih olduğu vurgulanmıştı.

Kararla birlikte çalışanın sözleşmesinin yasa dışı şekilde feshedildiğine hükmedilmişti.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
