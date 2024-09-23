Girişimciler ve KOBİ’lere E-ticarete giriş için büyük fırsat

23 Eylül 2024 13:55 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 13:57

Türkiye'nin e-ticaret ve fiziksel perakendede ödeme çözümleri markası Hepsipay, Ticimax ve Sipay ile güçlerini birleştirerek e-ticarete başlamak isteyenler için “Her Şey Dahil E-Ticaret” paketini hazırladı.

Kendi e-ticaret​ sitesini açarak ürünlerini online ortamda müşterilerine ulaştırmak isteyen girişimciler ve KOBİ’ler, üç şirketin özel indirim ve avantajlarını kapsayan paketle web sitesi alt yapısı kurulumundan sanal POS teminine, ödeme yöntemlerinden uygun maliyetli kargo seçeneklerine kadar tüm hizmetlere tek kaynaktan ulaşabiliyor.

Paket, Türkiye’nin en gelişmiş e-ticaret altyapısına sahip Ticimax’le e-ticaret sitesinin kurulmasına olanak sağlıyor. İşletmelerin ve bireylerin tüm finansal ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabildiği bir platform sunan, Türkiye'nin en hızlı büyüyen fintek şirketi Sipay ise uygun komisyon oranıyla işletmelere sanal POS sağlıyor. Girişimciler ve KOBİ’ler bu paketle ayrıca Hepsipay’e kayıtlı 16 milyonu aşkın müşteriye kayıtlı kartları ile hızlı ve güvenli alışveriş yapabilme imkanı sunabilirken, 3 ay boyunca 0 komisyon desteğinden de yararlanabilecek. Tüm bunlara ek olarak girişimciler Hepsijet’ten ise 10 kilograma kadar 45 TL karşılığında kargo ücreti desteği alabilecek.

“E-ticaret girişimcilerine %50’yi aşan bir avantajla e-ticarete başlama imkanı sunuyoruz”

Üç şirketin iş birliğine dair görüşlerini paylaşan Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, “Sektörün önemli oyuncuları olarak dünyada ve Türkiye’de online alışverişte yaşanan bu büyümeye yeni girişimleri ve fikirleri de dahil etmekten dolayı mutluyuz. Bu doğrultuda e-ticaretin önemli paydaşlarından Ticimax ve Sipay ile güçlerimizi birleştirerek “Her Şey Dahil E-Ticaret” paketini oluşturduk. Paket online ticarete atılmak isteyen kişilere iyi bir başlangıç yapmak için benzersiz bir fırsat sunuyor. Paketle beraber e-ticaret girişimcileri, Hepsipay’e kayıtlı 16 milyonu aşkın müşteriye 20 milyon kayıtlı kartları ile hızlı ve güvenli alışveriş yapabilme imkanını kendi web sitelerinden sunabilecekler. Hayata geçirdiğimiz bu paketle e-ticarete başlayanlara yüzde 50’yi aşan bir maliyet avantajı oluşturuyoru. Attığımız bu adımı e-ticareti herkes için eşit kılarak ulaşılabilir hale getirmek adına önemli buluyoruz. KOBİ’lerin katacağı değerin e-ticareti daha da büyüteceğine ve bu yaptığımız çalışmalarla daha demokratik bir e-ticaret pazarı oluşturacağımıza inanıyorum” dedi.

‘’Sektörde 18 yılı aşan deneyimimizle girişimcilere ve KOBİ’lere rehberlik etmekten mutluluk duyuyoruz’’

Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Pandemi döneminde hızla büyüyen e-ticaret dünyasında artık girişimcilerin ve KOBİ'lerin de yer alma zamanı geldi. Rakamlar her geçen yıl artarken, daha fazla küçük ve orta ölçekli işletmenin bu ekosisteme katılmasını kolaylaştırmak için çok çalışıyoruz. Geleceğin e-ticaretini bugünden işletmelere sunmak amacıyla altyapımızı sürekli olarak geliştiriyor ve iyileştiriyoruz. Bulut tabanlı sistemimiz sayesinde, yeniliklerimizi tüm kullanıcılarımıza esnek bir şekilde ulaştırabiliyoruz. Hepsipay ve Sipay iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘’E-ticarete Giriş Paketi’’ ile de daha fazla işletmenin uygun maliyetlerle işini büyütmesine büyük katkı sağlamakla birlikte, sürdürülebilir büyüme vizyonumuzu da devam ettiriyoruz.’’ dedi.

“Dinamik, sınırsız, güvenilir ve verimli finansal çözümlere talep artıyor”

Sipay CEO’su Semih Muşabak ise konuyla ile ilgili olarak “Küresel ticaretin dinamik dünyasında KOBİ'ler​ ve girişimler ekonominin can damarı konumunda. TÜİK verilerine göre Türkiye’de girişimlerin yüzde 99'undan fazlası KOBİ'lerden oluşuyor ve bu işletmelerin teknolojiden beklentileri hızla değişiyor, gelişiyor. Özellikle online ticaret büyüdükçe, çevrimiçi alışveriş deneyimini dinamik, sınırsız, güvenilir ve verimli kılan finansal çözümlere talep de gün geçtikçe artıyor. Sipay olarak, sunduğumuz yenilikçi çözümler ve iş birliklerimizle KOBİ'leri ve girişimleri güçlendirmek için çalışıyoruz. Amacımız, kapsayıcı finansal hizmetleri hızla herkes için erişilebilir hale getirmek” şeklinde konuştu.

Tanıtım desteğinden komisyon indirimlerine kadar birçok avantaj mevcut

Hepsipay, Ticimax ve Sipay’in avantajlarını kapsayan, e-ticarete giriş pakete 29.900 TL’ye, ek fonksiyonları kapsayan geniş paketi ise 39.900 TL’ye edinmek mümkün. Kullanıcılar pakete ticimax.com/herseydahil adresi üzerinden ulaşabiliyor.

E-ticaret girişimcileri paketin avantajları kapsamında Hepsiburada’da mağaza açma imkanına yüzde 60 komisyon indirimi, Hepsiad’ten ilk yükleme tutarında bonus hediye, 1.000 TL tutarında reklam desteği ve 5 bin TL tutarında kupon desteğiyle sahip olabilecek.