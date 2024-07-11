Giyim markası 100'den fazla mağazasını kapatıyor! Resmen iflas etti

11 Temmuz 2024 17:28 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 17:28

Motosiklet tutkunlarına kötü haber! 35 yıldır faaliyette olan motosiklet devi iflas etti

Motosiklet tutkunlarına kötü haber! 35 yıldır faaliyette olan motosiklet devi iflas etti

Ünlü tencere markası iflas etti! Düdüklü tencere, döküm tencere ve tavada öncüydü

Ünlü tencere markası iflas etti! Düdüklü tencere, döküm tencere ve tavada öncüydü

Ünlü dev giyim firması iflas etti. Moda perakendecilerinden Express Inc, iflas ettiğini resmen açıkladı. Tüm şubeleri tek tek kapanacak.

Express iflas başvurusunda bulundu. Yatırımcı grubu markayı kurtarmaya çalışırken yaklaşık 100 mağazayı kapatmayı planlıyor.

Marka yönetim firması WHP Global liderliğindeki bir yatırımcı grubunun varlıklarının çoğunu satın almak istemesi üzerine Express, 11. Bölüm iflas başvurusunda bulundu.

Uzun yıllardır alışveriş merkezlerinde perakendecilik yapan şirket, trendi yakalamayı ve değişen tüketici talebine ayak uydurmayı başaramadı ve bu durum son yıllarda satışların düşmesine yol açtı.

GİYİM MARKASI İFLAS ETTİ

Portföyünde aynı adı taşıyan UpWest ve Bonobos gibi markalar da bulunan Express, operasyonların normal şekilde devam edeceğini ancak 95 Express mağazası ile tüm UpWest mağazalarının kapanacağını duyurdu.

Yatırımcılardan varlıkları satın almak için bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu aldı ve ayrıca mahkeme onayına tabi olmak üzere mevcut borç verenlerinden bazılarından 35 milyon dolarlık yeni finansman sağladı.

Express ayrıca CARES Yasası ile ilgili olarak 49 milyon dolar nakit sağladı.

Les Wexner’in Limited Brands şirketi tarafından 1980 yılında kurulan gündelik iş giyim markası, borç ve alışveriş merkezi kiralarının yüksek maliyeti nedeniyle son birkaç yıldır satışlarında düşüş yaşadı.

Express, mahkemeye sunduğu dosyada, 2 Mart itibarıyla toplam varlıklarının 1,3 milyar dolar, toplam borcunun ise 1,2 milyar dolar olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yılı yüzde 59’luk değer kaybı ile kapatarak yatırımcılarını büyük zarara uğratan şirket, toplam borcunun 400 milyon doların üzerine çıkmasıyla birlikte iflas etmek zorunda kaldı.