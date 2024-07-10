Motosiklet tutkunlarına kötü haber! 35 yıldır faaliyette olan motosiklet devi iflas etti

10 Temmuz 2024 17:27 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 17:26

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Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz şirketleri vurmaya devam ediyor. Son olarak 35 yıldır faaliyette olan motosiklet devi ekonomik zorluklara dayanamadı.

Alman motosiklet aydınlatma üreticisi Kellermann GmbH, öz-yönetim için 18 Haziran'da iflas başvurusunda bulundu.

KELLERMANN GMBH İFLAS ETTİ

35 yıldır faaliyette olan motosiklet devi Kellermann GmbH, iflas kararını önce çalışanları ile paylaştı. Şimdilik, çalışanın ücret ve maaşları üç ay süreyle İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun iflas yardımı ile güvence altına alındı.

Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle şirket mali dar boğaza girdi. Almanya'nın Aachen şehrinde merkezi olan dünya çapında motosiklet aydınlatma üreticisi Kellermann GmbH, yalnızca Almanya'da değil, yurt dışında da her türlü teknik aksesuarın geliştirilmesi, üretimi ve küresel ticaretiyle büyük üne ulaşmıştı.

Son yıllarda yaşanan diğer iflaslara benzer şekilde Kellermann GmbH da COVID-19 salgınının etkilerine karşı koyamadı. Salgın etkisi şirketin satışlarında önemli bir düşüşe yol açtı. Ukrayna'ya karşı savaş, devam eden tüketici kısıtlamaları ve artan enflasyon ile buna bağlı enerji ve kaynak maliyetleri de zorluklara neden oldu.

Mahkeme, iflas eden şirkete geçici yönetici olarak avukat atadı.

Kellermann GmbH'nin iflas başvurusunun Almanya'daki motosiklet sektöründe önemli bir dönüm noktası oluşturması bekleniyor.