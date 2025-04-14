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 | Kübra Çelepi

Goldman Sachs, altın ve petrol için tahminlerini değiştirdi

ABD’li dev banka Goldman Sachs, altın fiyatlarında güçlü bir yükseliş beklerken petrol fiyatlarının önümüzdeki iki yıl boyunca düşeceğini açıkladı.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 09:16

Goldman Sachs, küresel piyasalardaki belirsizlik ve merkez bankalarının yoğun altın alımları nedeniyle, 2025 yıl sonu altın tahminini 400 dolar birden yukarı çekti. Bankanın yeni tahminine göre, altının ons fiyatı yıl sonunda 3 bin 700 doları bulacak. Daha önceki tahmin 3 bin 300 dolardı. Bankanın altın fiyatları için beklediği işlem aralığı ise 3 bin 650 ile 3 bin 950 dolar arasında belirlendi.

Goldman Sachs, altın ve petrol için tahminlerini değiştirdi

ALTIN FİYATINDA 3500 DOLAR BEKLENTİSİ

Son dönemde gümrük tarifeleri nedeniyle piyasalarda yaşanan sert satışlar altını geçici olarak yüzde 5 aşağı çekmişti. Ancak altının bu düşüşü hızla toparlaması Goldman Sachs’ın beklentilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.
UBS de Goldman Sachs’a paralel olarak altın fiyat tahminini yükseltti. Bankanın stratejisti Joni Teves, "Yükselen jeopolitik riskler, enflasyon baskıları ve ekonomik belirsizlik, yatırımcıları altına yönlendiriyor" dedi. UBS, altının yıl sonunda 3 bin 500 doları görebileceğini öngördü.

Goldman Sachs, altın ve petrol için tahminlerini değiştirdi

PETROLDE DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Altında yükseliş beklentisi güçlenirken, Goldman Sachs petrolde ters yönde bir tablo çizdi. Banka, petrol fiyatlarının önümüzdeki yıllarda düşüş eğiliminde olacağını düşünüyor. OPEC+ ülkelerinin yüksek üretim seviyeleri ve küresel ekonomik durgunluk riskleri petrol fiyatlarını aşağıya çekiyor.
Goldman Sachs'ın tahminlerine göre, Brent tipi petrol 2025 yılında ortalama 63 dolar, Amerikan tipi ham petrol (WTI) ise 59 dolar civarında olacak. 2026 yılına gelindiğinde ise Brent petrol fiyatının ortalama 58 dolara, WTI fiyatının ise 55 dolara gerilemesi bekleniyor.

Goldman Sachs, altın ve petrol için tahminlerini değiştirdi

TİCARET SAVAŞLARI TALEBİ BASKILIYOR

Petrol piyasasındaki düşüş beklentisinin ardında, özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimleri yatıyor. Goldman Sachs analistleri, küresel petrol talebindeki artışın 2025 sonunda günlük sadece 300 bin varil olacağını öngörüyor. Banka, ticaret savaşlarının ekonomik büyümeyi yavaşlattığını ve petrol arz-talep dengesini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Goldman Sachs, altın ve petrol için tahminlerini değiştirdi
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#Ekonomi
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