Goldman Sachs 'Altına yönelin' dedi! Yakın vadede çok kazandıracak öngörüsü

03 Eylül 2024 12:22 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 12:22

Goldman Sachs, altın fiyatı görünümü hakkında tahminde bulundu. Banka altının yakın gelecekte riskten korunma aracı olarak popülerliği nedeniyle fiyat artışı yaşama olasılığının en yüksek olduğunu belirtti. Goldman Sachs yaklaşan ABD Federal Rezerv faiz indirimlerinin, son iki yıldır altın fiyatlarındaki keskin yükseliş sırasında büyük ölçüde yok olan Batı sermayesini altın piyasasına geri çekeceğine inanıyor.

DEV BANKADAN ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Goldman, Çin piyasasının fiyat hassasiyetini gerekçe göstererek, 2024 sonu tahmininden biraz daha geç bir şekilde, 2025'in başlarında altın fiyat hedefini 2.700 dolara ayarladı.

Spot altın bu yıl şimdiye kadar yüzde 21 arttı ve üst üste rekorlar kırdı.

20 Ağustos'ta ons başına 2.531,60 dolarlık tarihi bir zirveye ulaştı.

PETROLE TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Banka, bu yaz daha küçük bir açık ve 2025'te beklenenden biraz daha büyük bir fazla öngördüğü için diğer emtialara, özellikle de petrole karşı daha temkinli bir yaklaşım benimsedi.

Goldman yakın zamanda ortalama 2025 brent tahminini ve fiyat aralığını varil başına 5 dolar düşürdü ve bu ayarlamayı Çin'den gelen zayıf talebe bağladı

Banka ayrıca küresel sıvılaştırılmış doğal gaz tedarik kapasitesinde beklenen artışın Avrupa doğal gaz fiyatlarını (TTF) düşürmesi beklendiğinden küresel gaz fiyatlarında aşağı yönlü bir eğilim bekliyor.

BAKIR HEDEFİNİ ERTELEDİ

Bakırla ilgili olarak Goldman, metrik ton başına 12.000 dolarlık 2024 sonu hedefini 2025 sonrasına erteledi. Banka şimdi 2025'te ortalama bakır fiyatının ton başına 10.100 dolar olacağını öngörüyor. Bu beklenti önceki 15.000 dolarlık tahmininden önemli ölçüde düşük kaldı. Bu revizyon, rafine bakır üretiminin, temel bakır üreten ülkelerdeki maden tedarik sorunlarına rağmen yüksek kalacağı beklentisinden kaynaklandı.

ENDÜSTRİYEL METALLER İÇİN İYİMSER YAKLAŞIM

Banka ayrıca diğer endüstriyel metaller için daha az iyimser bir görünüm sürdürerek, alüminyum için ton başına 2.600 dolarlık önceki yıl sonu hedefini 2025 sonuna erteledi ve 2025 tahminini 2.540 dolara düşürdü. Ayrıca, Goldman çinko kapsamını şimdilik askıya almaya karar verdi ve nikel konusunda düşüş eğilimini sürdürüyor.