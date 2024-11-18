Goldman Sachs’tan altında yeni rekor tahmini

18 Kasım 2024 09:54 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:04

Altın fiyatı kayıplarının ardından geri döndü. Goldman Sachs, altında 3000 dolarlık fiyat hedefiyle yükseliş görünümü yayımladı. Altında rekor bekleyen banka, petrol fiyatı hakkında da tahminde bulundu. İşte ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs're göre altının parlayamaya başlayacağı tarih.

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs​, 2025​ yılı için altın​ fiyatlarında rekor bir artış​ öngörüyor. Bankanın analizine göre, merkez bankalarının altın alımlarını artırması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürmesi, bu yükselişin ana nedenleri olacak. Analistler, 2025’in Aralık ayına kadar altının ons fiyatının 3.000 dolara ulaşabileceğini belirtti.

ALTIN FİYATLARINDA MERKEZ BANKALARININ ROLÜ BÜYÜK

Bu tahmine göre, merkez bankalarının artan altın talebi fiyatları yukarı çekecek. Aynı zamanda Fed’in faiz oranlarını düşürmesi, yatırımcıların borsadan altına yönelmesine neden olacak. Bu yıl içinde altın, birçok rekor kırdıktan sonra Donald Trump’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından doların güçlenmesiyle bir miktar geri çekilmişti. Ancak uzmanlar, Trump yönetiminin altın piyasasına da dolaylı olarak destek olabileceğini vurguluyor.

ALTINA GEÇİŞ HIZLANIYOR

ABD’nin mali sürdürülebilirliğiyle ilgili artan endişeler de altına olan talebi artırabilir. Özellikle büyük ABD Hazine rezervlerine sahip ülkelerin altına yönelmesi bekleniyor. Spot altın, geçtiğimiz ay 2.790 dolar seviyesini görmüşken, şu an 2.584 dolar civarında işlem görüyor.

Goldman Sachs, petrol fiyatlarının 2025’te varil başına 70-85 dolar arasında olacağını tahmin ediyor. Ancak Trump yönetiminin İran’a yönelik yaptırımları sıkılaştırması durumunda fiyatlarda yukarı yönlü riskler görülebilir. Analistlere göre, ABD’nin İsrail’e verdiği desteğin artması da İran petrol varlıklarında kesintilere yol açabilir.

Avrupa doğal gaz piyasasında ise hava koşullarının fiyatları yukarı çekebileceği öngörülüyor. Temel metaller ferrokimyasallara göre daha güçlü bir performans sergileyebilir.

TİCARET GERİLİMLERİ FİYATLARI ETKİLEYEBİLİR

Tarım ürünleri tarafında ise ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimleri fiyatları etkileyebilir. Trump döneminde Çin’in ABD tarım ürünlerine daha yüksek gümrük vergileri koyması durumunda, soya fasulyesi, mısır ve et fiyatlarının düşmesi gündeme gelebilir. Goldman Sachs, ABD’nin yeterli alternatif pazarlar bulamaması halinde bu ürünlerin fiyatlarında düşüş yaşanacağını belirtti.