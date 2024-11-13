Google 'ekonomi motoru' oldu! İşte Türkiye'de en çok aratılan başlıklar

13 Kasım 2024 15:36 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 15:36

Küresel ekonomi, günlük yaşamı etkileyen en temel konulardan biri olarak dünya genelinde Google aramalarında öne çıkıyor. Türkiye’de asgari ücret ve enflasyon, ülkenin ekonomik durumunu yansıtarak en çok aranan konular arasına girdi. Altın fiyatlarından faiz oranlarına, zamların etkilerinden merkez bankalarının kararlarına kadar pek çok ülke ekonomik aramalarla Google'da nabız tutuyor.

Google, 2024'te en çok aranan ürünleri açıkladı: Teknolojiden modaya her şey listede

Google, 2024'te en çok aranan ürünleri açıkladı: Teknolojiden modaya her şey listede

Son yıllarda, Google Trends verileri Türkiye, ABD ve Almanya'daki internet kullanıcılarının ekonomi ve gündeme dair arama eğilimlerine ışık tutuyor. Türkiye’de "asgari ücret" aramaları dikkat çekerken, özellikle ortalama ücret seviyesine yaklaşan asgari ücretin Türkiye'de geniş kesimlerin gündeminde olduğu anlaşılıyor.

TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRET ARAMALARI ARTTI

Ekonomim'de yer alan habere göre, 2024 yılında Türkiye’de asgari ücret, Tekirdağ gibi bölgelerde önceki yıllara oranla daha çok araştırılmış. ABD ve Almanya'da ise bu arama daha az sıklıkla yapılıyor; ABD'de Oregon, Almanya'da Saksonya eyaletleri öne çıkıyor.

Türkiye'de "Merkez Bankası"na olan ilgi de dikkat çekici boyutta. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aramaları, özellikle faiz kararları alınırken hız kazanıyor. ABD'de de Federal Rezerv (Fed) ilgisi dönemsel olarak artarken, Almanya’da Bundesbank aramaları daha sınırlı kalıyor. "Faiz oranları" aramaları da Türkiye’de yüksek oranda gözlemleniyor ve ABD’nin de dalgalı bir ilgi sergilediği görülüyor.

ZAM VE ENFLASYON ARAMALARI KARŞILAŞTIRMASI

Türkiye’nin "zam" aramaları, özellikle 2022 yılında zirve yaparken, ABD'de de 2021 öncesinde bu aramalar yoğunlaşmış. Almanya’da bu konuda nispeten düşük bir ilgi gözlemleniyor. Türkiye’de “enflasyon” aramaları 2021 yılında yoğunlaşırken, ABD ve Almanya’da bu eğilim daha çok 2022 yılına kayıyor. Benzin fiyatları ise özellikle Almanya'da öne çıkan bir konu. Rusya-Ukrayna çatışmasının enerji fiyatlarına etkisiyle birlikte Almanya’da benzin aramalarında ciddi bir artış gözleniyor.

ABD’de "vergi" ve "yoksulluk" gibi konular önemli arama başlıkları arasında bulunuyor. ABD'li kullanıcıların vergiye olan ilgisi Google verilerine yansırken, yoksulluk aramaları da tedirgin edici bir konu olarak öne çıkıyor. Almanya’da yoksulluk aramalarında Türkiye ile benzer bir tablo gözlemleniyor.

TÜRKİYE’DE YATIRIM ARACI OLARAK EN ÇOK ALTIN ARATILIYOR

Altın, özellikle Türkiye’de güçlü bir yatırım aracı olarak ilgi görüyor. Rusya-Ukrayna çatışması, enflasyon ve faiz endişeleri gibi küresel gelişmelerin altına olan ilgiyi artırdığı gözlemlenirken, Bitcoin ise tüm dünyada ilgi gören bir diğer yatırım aracı. Kripto para, pandemi döneminden itibaren geniş bir ilgi çekerken, son dönemde Almanya’da Bitcoin aramalarında artış yaşanıyor. Bu veriler, ülkelerin sosyal ve ekonomik gündemlerine dair önemli ipuçları sunuyor.