Görenler hayrete düştü, video viral oldu! 5 kiloluk üzüm salkımına yurt dışından talep

17 Eylül 2024 10:38 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 10:38

Elazığ'ın Güzel Yalı köyünde yetişen 5 kiloluk üzüm salkımı bir sosyal medya fenomeninin video çekmesiyle viral oldu. Görenlerin hayrete düştüğü üzüm salkımlarının videosu büyük ilgi gördü. Şimdi ise üzümlere yurt dışından talep yağıyor.

Elazığ​ merkeze bağlı Güzel Yalı köyünde yetişen tam 5 kilogramlık üzüm salkımları bir sosyal medya​ fenomeni tarafından videoya kaydedilip paylaşıldı. Hem lezzeti hem de görüntüsüyle beğeni toplayan üzümlerin videosu kısa sürede yayıldı. Sosyal medya platformları üzüm salkımına büyük ilgi gösterdi.

Elazığ'ın ünlü üzümleri ve bu ürünlerin doğal yetiştirme süreci, hem yerel halkın hem de dışarıdan izleyenlerin ilgisini çekti. Video, Elazığ'ın tarım zenginliklerini ve köy yaşamını yansıtırken, şehrin doğal değerlerinin tanıtımına da büyük katkı sağladı.

ÜZÜMLER​ YURT DIŞINDAN İLGİ GÖRDÜ

Çektiği üzüm videosuyla şehrin ünlü üzümlerini tüm dünyaya tanıtma hedefini başarıyla gerçekleştirdiğini dile getiren Bünyamin Kalkan, videonun viral olmasının ardından yurt dışından büyük talepler aldıklarını ve bu talebin yerel çiftçilere önemli bir katkı sağladığını belirtti.

Ayrıca çektiği videonun, Elazığ'ın üzüm üretiminin uluslararası arenada tanıtılmasında büyük rol oynadığını ifade eden Kalkan, Elazığ'ın doğal güzelliklerini ve tarım zenginliklerini paylaşarak hem Elazığ'ı tanıtmak hem de çiftçilere destek olmak istediğini kaydetti.