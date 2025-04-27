Görüntüleri mideniz kaldırmaz! Bakan Yumaklı 50 tonunun imha edildiğini duyurdu

Tüketicinin sofrasına girmeden yakalandı! Konya’da bir peynir üretim tesisinde sağlığa zararlı olduğu belirlenen tam 50 ton eritme peynir bulundu. Bakan İbrahim Yumaklı konuyla ilgili detayları duyurdu. İşte mide bulandıran görüntüler...

Konya’da bir peynir üretim tesisinde sağlığa zararlı olduğu tespit edilen yaklaşık 50 ton eritme peynir, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından imha edildi. Uygunsuz üretim yaptığı belirlenen firmanın üretim izni iptal edilirken, yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüketici sağlığının her şeyin önünde geldiğini vurguladı.

50 TON ERİTME PEYNİRİ İMHA EDİLDİ

“Vatandaşımızın sofrasına ulaşacak her ürün bizim için emanettir” diyen Yumaklı, gıda güvenliği denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Yumaklı, “Konya’da bir işletmede tespit ettiğimiz uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettik, firmanın üretim iznini iptal ettik ve gerekli yasal süreci başlattık. Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri alışverişlerde dikkatli olmaya çağırırken, şüpheli durumların bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden bildirilmesi gerektiğini hatırlattı. Yetkililer, özellikle süt ve süt ürünleri gibi risk taşıyan gıda gruplarında denetimlerin sıklaştırıldığını bildirdi.