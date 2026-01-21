Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Göztepe bir koyup 5 alıyor! İşte kazandıran transferlerin ekonomik şifresi

Göztepe, Rasmus Ankersen başkanlığındaki Sport Republic yönetimi döneminde yaptığı 75 transferin 74’ünde 1.8 milyon Euro’nun altında bonservis öderken, tek istisna 2.5 milyon Euro’ya alınan Brezilyalı Romulo oldu. İşte Göztepe'nin kazandıran transfer polikasından detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Göztepe bir koyup 5 alıyor! İşte kazandıran transferlerin ekonomik şifresi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 10:51

Trendyol Süper Lig’de sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Göztepe, Avrupa hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ligde geride kalan 18 haftada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor. Sahadaki başarısının yanı sıra yönetim anlayışıyla da dikkat çeken İzmir temsilcisi, Rasmus Ankersen başkanlığındaki Sport Republic yönetimiyle öne çıkıyor.

Özellikle transfer politikasıyla öne çıkan Göztepe, 2022 yılında Sport Republic’in kontrolüne girmesinin ardından 75 transfere imza attı. Bu transferlerin 74’ünde 1.8 milyon Euro’nun altında bonservis bedeli ödenirken, tek istisna 2.5 milyon Euro’ya kadroya katılan Brezilyalı yıldız Romulo oldu. Göztepe, bu yaklaşımıyla transfer stratejisinde önceki dönemlerine göre yeni bir yol izlemiş oldu.

Göztepe bir koyup 5 alıyor! İşte kazandıran transferlerin ekonomik şifresi

ROMULO'DAN CİDDİ SEVİYEDE KAR ELDE EDİLDİ

Athletico Paranaense’den önce kiralanan, ardından 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Romulo, Göztepe’nin en dikkat çeken transferi oldu. Kısa sürede sergilediği performansla adından söz ettiren Brezilyalı golcü, birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekerken, yaz transfer döneminde Leipzig’e 20 milyon Euro + 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Bu anlaşmayla Romulo, Göztepe tarihinin en pahalı satışı olarak kayıtlara geçti.

DÜŞÜK BONSERVİS POLİTİKASI

Göztepe, transfer politikasını kararlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, bu sezon transfer için en yüksek bonservisi ödediği isim, Vitoria’dan 1 milyon 500 bin Euro’ya kadroya katılan Sambacı forvet Janderson oldu. Devre arası takviyelerinde ise Guilherme Luiz 1 milyon 400 bin Euro, Alexis Antunes 500 bin Euro gibi görece düşük bedellerle sarı-kırmızılı formayı giydi.

Göztepe bir koyup 5 alıyor! İşte kazandıran transferlerin ekonomik şifresi

Öte yandan Göztepe’de 1 milyon 800 bin Euro sınırına ulaşan tek oyuncu ise 2024-2025 ara transfer döneminde kadroya katılan Emersonn. Genç futbolcu için Athletico Paranaense’ye ödenen bu bedel, yalnızca 1 yıl sonra Toulouse’a 4 milyon Euro’ya yapılan satışla yüzde 100’ün üzerinde kara dönüştü.


İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Göztepe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 25 Ocak Pazar günü oynanacak
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.