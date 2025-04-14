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 | Kübra Çelepi

Gram altın 2 ay sonra 4500! Sonrasını İslam Memiş açıkladı: Büyük hareketlerin ayak sesleri geldi

Altın fiyatalrında büyük hareketlerin ayak sesleri geldi. Piyasalar bu hafta önemli gelişmeler ve riskler var. Fed Başkanı Powell'ın açıklaması, Euro Bölgesi ve İngiltere'den enflasyon verileri, Merkez Bankası faiz kararı ve Borsa İstanbul endeksinin hareketleri dikkat çekerken finans analisti İslam Memiş, dolar, euro, altın ve bitcoinde de dikkatli olunmasını gerektiğini duyurdu.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 17:05

Piyasalar, sert fiyatlamaların ardından biraz daha sakinleşmeye çalışıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, Euro Bölgesi ve İngiltere’den enflasyon verileri, TCMB’nin faiz kararları ve Bitcoin'deki dalgalanmalar yatırımcıların odağında. Altın yatırımcısı ise tetikte. Dolar, altın, Bitcoin, borsa. Yatırımcılar için kritik gelişmeler kapıda. İşte haftaya dair merak edilen tüm detaylar, fırsatlar ve riskler.

Gram altın 2 ay sonra 4500! Sonrasını İslam Memiş açıkladı: Büyük hareketlerin ayak sesleri geldi

PİYASALARDA FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK Mİ?

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Son iki haftadaki sert fiyatlamaların ardından piyasalar bu hafta biraz daha nefes alacak gibi görünüyor. Küresel piyasalarda ticaret savaşlarına ilişkin açıklamalar ve gümrük tarifeleri gündemdeki yerini korusa da, bu hafta daha yumuşak bir seyir beklentisi hakim.

Gram altın 2 ay sonra 4500! Sonrasını İslam Memiş açıkladı: Büyük hareketlerin ayak sesleri geldi

ÇARŞAMBA AKŞAMI KRİTİK

Çarşamba akşamı saat 20.30’da Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları piyasalar açısından belirleyici olacak.

EURO VE İNGİLTERE’DEN ENFLASYON VERİLERİ GELİYOR

Hafta boyunca Euro Bölgesi ve İngiltere’den açıklanacak enflasyon verileri de yatırımcıların radarında olacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın Perşembe saat 14:45’te yapacağı konuşma, euro dolar paritesine yön verebilir.

Gram altın 2 ay sonra 4500! Sonrasını İslam Memiş açıkladı: Büyük hareketlerin ayak sesleri geldi

PERŞEMBE TCMB FAİZ KARARI AÇIKLANACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Perşembe günü saat 14:00’te açıklayacağı faiz kararı iç piyasalar için haftanın en önemli gelişmesi olacak.
Piyasa beklentisi: Merkez Bankası’nın faizlerde değişikliğe gitmeyeceği, kararı pas geçeceği yönünde.
Bence dolar kurunun stabil seyretmesi ve içeride kur şoku yaşanmaması TCMB’nin bekle-gör politikasını sürdüreceğinin göstergesi.

Gram altın 2 ay sonra 4500! Sonrasını İslam Memiş açıkladı: Büyük hareketlerin ayak sesleri geldi

BORSA İSTANBUL’DA HEDEF 9550-9580 PUAN DİRENCİ

BIST 100 endeksi haftayı 9380 puanla kapattı. Bu hafta için beklenti, kısa vadeli pozitif görünümün korunacağı yönünde.

  • Direnç: 9550 - 9580 puan
  • Destek: 9000 puan altı sarkmalarda teknik alım fırsatları oluşabilir.

Yatırımcılar için haftanın en kritik seviyeleri bu aralıkta şekillenecek.

Gram altın 2 ay sonra 4500! Sonrasını İslam Memiş açıkladı: Büyük hareketlerin ayak sesleri geldi

DOLAR KURUNDA SESSİZLİK SÜRÜYOR

Dolar TL kuru 38 TL seviyesinde baskılanmaya devam ediyor. Bu baskı, dolar bazlı enstrümanların yükselişini sınırlandırırken; baskının kalkması durumunda ani, sert hareketler görülebilir. Bu sakinlik sizi yanıltmasın. Set kalktığında fırtına kopabilir.

EURO DOLAR PARİTESİNDE YENİ ZİRVELER GELDİ

Parite 1.14 seviyesini iki günde gördü, beklentiler Temmuz’daydı. 1.18 - 1.20 gibi seviyeler artık konuşulmaya başlandı.
Bu seviyeden euro alınır mı?b Cevap net: Hayır. Kar satışlarını beklemek, rasyonel bir strateji.

Gram altın 2 ay sonra 4500! Sonrasını İslam Memiş açıkladı: Büyük hareketlerin ayak sesleri geldi

BRENT PETROL FİYATI İÇİN YENİ ZAMLAR KAPIDA MI?

Brent petrol fiyatı 64 dolar seviyesinde.

  • Destek: 62 dolar
  • Direnç: 67 dolar

Bu hafta yukarı yönlü bir hareket olası görünüyor. Pompa fiyatlarında yeni zamlar gündeme gelebilir.

Gram altın 2 ay sonra 4500! Sonrasını İslam Memiş açıkladı: Büyük hareketlerin ayak sesleri geldi

BİTCOİN FİYATI İÇİN SON DİP NE ZAMAN?

Bitcoin haftaya 84.727 dolarla başladı.

  • Destek: 81.000 dolar
  • Direnç: 88.000 dolar

Yatırımcılara uyarım şu; Son bir dip bekliyorum, dikkatli olun. Altcoinlerde ciddi kayıplar yaşandı. Manipülasyon riski yüksek.

Gram altın 2 ay sonra 4500! Sonrasını İslam Memiş açıkladı: Büyük hareketlerin ayak sesleri geldi

ALTIN VE GÜMÜŞTE BEKLEMEDE KALIN

Gümüş: 3180 – 3380 dolar bandı arasında gidip geliyor. 100 seviyesinin üzerindeki altın gümüş rasyosu, bu hafta düşebilir. Ons Altın: 3237 dolardan kapattı, bu hafta 3150 – 3250 dolar bandı izlenecek. Yatırımcılar için kenarda beklemek, hızlı karların peşinden koşmaktan daha kazançlı olabilir. Gram Altın: 4000 TL’nin altına sarktı. Fiziki talep düşük, büyük yatırımcılar beklemede.

Gram altın 2 ay sonra 4500! Sonrasını İslam Memiş açıkladı: Büyük hareketlerin ayak sesleri geldi
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2-3 AY SONRA 4500 LİRA SEVİYESİNE HAZIR OLUN

Beklentilerimizi söylüyoruz ama bugün her ne kadar 4000 lira seviyesini konuşsak da 2-3 ay sonra 4500 lira seviyesini konuşacağız. Bundan 4 ay önce 3050 lira seviyesi vardı karşımızda. Dolayısıyla bu seviyelere baktığınız zaman gram altın tarafı her zaman yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

BÜYÜK HAREKETLERİN AYAK SESLERİ DUYULUYOR

Piyasalar bir yandan sakinleşiyor gibi görünse de altında büyük hareketlerin ayak sesleri duyuluyor. Veri trafiği yoğun, fiyatlar hassas. Beklemeyi bilmek, kazancın ilk adımı olabilir."

Gram altın 2 ay sonra 4500! Sonrasını İslam Memiş açıkladı: Büyük hareketlerin ayak sesleri geldi
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Sıkça Sorulan Sorular

Piyasa neden düşüyor?
Endeksin birçok düşme sebebi vardır. Bunlar sırasıyla, ekonomik belirsizlikler, endeksi oluşturan şirketlerin kar oranının beklenenden düşük gelmesi, merkez bankasının faiz oranlarını artırması, diplomatik gerginlikler, savaş gibi jeopolitik riskler, küresel ekonomik krizler veya finansal panik durumlarıdır.
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