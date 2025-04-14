Gram altın 2 ay sonra 4500! Sonrasını İslam Memiş açıkladı: Büyük hareketlerin ayak sesleri geldi

Altın fiyatalrında büyük hareketlerin ayak sesleri geldi. Piyasalar bu hafta önemli gelişmeler ve riskler var. Fed Başkanı Powell'ın açıklaması, Euro Bölgesi ve İngiltere'den enflasyon verileri, Merkez Bankası faiz kararı ve Borsa İstanbul endeksinin hareketleri dikkat çekerken finans analisti İslam Memiş, dolar, euro, altın ve bitcoinde de dikkatli olunmasını gerektiğini duyurdu.
Piyasalar, sert fiyatlamaların ardından biraz daha sakinleşmeye çalışıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, Euro Bölgesi ve İngiltere’den enflasyon verileri, TCMB’nin faiz kararları ve Bitcoin'deki dalgalanmalar yatırımcıların odağında. Altın yatırımcısı ise tetikte. Dolar, altın, Bitcoin, borsa. Yatırımcılar için kritik gelişmeler kapıda. İşte haftaya dair merak edilen tüm detaylar, fırsatlar ve riskler.
İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;
"Son iki haftadaki sert fiyatlamaların ardından piyasalar bu hafta biraz daha nefes alacak gibi görünüyor. Küresel piyasalarda ticaret savaşlarına ilişkin açıklamalar ve gümrük tarifeleri gündemdeki yerini korusa da, bu hafta daha yumuşak bir seyir beklentisi hakim.
Çarşamba akşamı saat 20.30’da Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları piyasalar açısından belirleyici olacak.
Hafta boyunca Euro Bölgesi ve İngiltere’den açıklanacak enflasyon verileri de yatırımcıların radarında olacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın Perşembe saat 14:45’te yapacağı konuşma, euro dolar paritesine yön verebilir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Perşembe günü saat 14:00’te açıklayacağı faiz kararı iç piyasalar için haftanın en önemli gelişmesi olacak.
Piyasa beklentisi: Merkez Bankası’nın faizlerde değişikliğe gitmeyeceği, kararı pas geçeceği yönünde.
Bence dolar kurunun stabil seyretmesi ve içeride kur şoku yaşanmaması TCMB’nin bekle-gör politikasını sürdüreceğinin göstergesi.
BIST 100 endeksi haftayı 9380 puanla kapattı. Bu hafta için beklenti, kısa vadeli pozitif görünümün korunacağı yönünde.
Yatırımcılar için haftanın en kritik seviyeleri bu aralıkta şekillenecek.
Dolar TL kuru 38 TL seviyesinde baskılanmaya devam ediyor. Bu baskı, dolar bazlı enstrümanların yükselişini sınırlandırırken; baskının kalkması durumunda ani, sert hareketler görülebilir. Bu sakinlik sizi yanıltmasın. Set kalktığında fırtına kopabilir.
Parite 1.14 seviyesini iki günde gördü, beklentiler Temmuz’daydı. 1.18 - 1.20 gibi seviyeler artık konuşulmaya başlandı.
Bu seviyeden euro alınır mı?b Cevap net: Hayır. Kar satışlarını beklemek, rasyonel bir strateji.
Brent petrol fiyatı 64 dolar seviyesinde.
Bu hafta yukarı yönlü bir hareket olası görünüyor. Pompa fiyatlarında yeni zamlar gündeme gelebilir.
Bitcoin haftaya 84.727 dolarla başladı.
Yatırımcılara uyarım şu; Son bir dip bekliyorum, dikkatli olun. Altcoinlerde ciddi kayıplar yaşandı. Manipülasyon riski yüksek.
Gümüş: 3180 – 3380 dolar bandı arasında gidip geliyor. 100 seviyesinin üzerindeki altın gümüş rasyosu, bu hafta düşebilir. Ons Altın: 3237 dolardan kapattı, bu hafta 3150 – 3250 dolar bandı izlenecek. Yatırımcılar için kenarda beklemek, hızlı karların peşinden koşmaktan daha kazançlı olabilir. Gram Altın: 4000 TL’nin altına sarktı. Fiziki talep düşük, büyük yatırımcılar beklemede.
Beklentilerimizi söylüyoruz ama bugün her ne kadar 4000 lira seviyesini konuşsak da 2-3 ay sonra 4500 lira seviyesini konuşacağız. Bundan 4 ay önce 3050 lira seviyesi vardı karşımızda. Dolayısıyla bu seviyelere baktığınız zaman gram altın tarafı her zaman yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.
Piyasalar bir yandan sakinleşiyor gibi görünse de altında büyük hareketlerin ayak sesleri duyuluyor. Veri trafiği yoğun, fiyatlar hassas. Beklemeyi bilmek, kazancın ilk adımı olabilir."