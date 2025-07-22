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 | Bengü Sarıkuş

Gram altın 4 bin 400 liranın üzerine çıktı!

Altın fiyatları bir ayın en yüksek seviyesine yaklaştıktan sonra hafifçe geriledi. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Ağustos gümrük vergisi öncesinde ticaret müzakerelerinin seyrine odaklandı.

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Gram altın 4 bin 400 liranın üzerine çıktı!
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 17:27

Külçe , bir önceki seansta yüzde 1,4 yükseldikten sonra bu sabah 3.385 civarında işlem gördü. Dolar ise hafif yükseldi. Pazartesi günü Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in, Trump’ın 1 Ağustos’tan önce yeni tek taraflı mektupları gönderebileceğini söylemesinin ardından, küresel ticarete dair endişeler yeniden alevlenmişti ve dolar sert düşmüştü. Güçlenen dolar, altını diğer para birimleriyle satın alanlar için daha pahalı hale getiriyor.

Gram altın 4 bin 400 liranın üzerine çıktı!

Japonya, Güney Kore, Filipinler ve Avrupa Birliği’nden yetkililer, bu hafta ABD’li muhataplarıyla görüşerek süresi yaklaşan tarife kararları öncesinde anlaşmalar sağlamaya çalışıyor.

Gram altın 4 bin 400 liranın üzerine çıktı!

Yatırımcılar ayrıca, önümüzdeki hafta açıklanacak faiz kararı öncesinde faiz oranlarının seyrine dair ipuçlarını da değerlendiriyor. Fed yetkilileri, Trump’ın vergi politikalarının enflasyonu nasıl etkileyeceği konusunda farklı görüşler bildiriyor. Fed Guvernörü Christopher Waller, faiz indirimi çağrısında bulunurken, birçok meslektaşı daha temkinli bir tutum sergiliyor. Yüksek , faiz getirisi olmayan altın için baskı unsuru olabilir.

Gram altın 4 bin 400 liranın üzerine çıktı!

Spot altın, Singapur saatiyle 14:13’te yüzde 0,3 düşüşle ons başına 3.386,52 dolar seviyesindeydi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, önceki seansta yaşanan yüzde 0,5’lik düşüşün ardından yüzde 0,1 yükseldi. Gümüş düşerken, platin hafif yükseldi, paladyum ise yatay seyretti.

Gram altın 4 bin 400 liranın üzerine çıktı!

Türkiye'de ise gram altın fiyatı piyasa kapanışını 4,440 liradan gerçekleştirdi.

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