Gram altın 4 bin 400 liranın üzerine çıktı!

Külçe altın, bir önceki seansta yüzde 1,4 yükseldikten sonra bu sabah 3.385 dolar civarında işlem gördü. Dolar ise hafif yükseldi. Pazartesi günü Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in, Trump’ın 1 Ağustos’tan önce yeni tek taraflı tarife mektupları gönderebileceğini söylemesinin ardından, küresel ticarete dair endişeler yeniden alevlenmişti ve dolar sert düşmüştü. Güçlenen dolar, altını diğer para birimleriyle satın alanlar için daha pahalı hale getiriyor.

Japonya, Güney Kore, Filipinler ve Avrupa Birliği’nden yetkililer, bu hafta ABD’li muhataplarıyla görüşerek süresi yaklaşan tarife kararları öncesinde anlaşmalar sağlamaya çalışıyor.

Yatırımcılar ayrıca, önümüzdeki hafta açıklanacak Fed faiz kararı öncesinde faiz oranlarının seyrine dair ipuçlarını da değerlendiriyor. Fed yetkilileri, Trump’ın vergi politikalarının enflasyonu nasıl etkileyeceği konusunda farklı görüşler bildiriyor. Fed Guvernörü Christopher Waller, faiz indirimi çağrısında bulunurken, birçok meslektaşı daha temkinli bir tutum sergiliyor. Yüksek faiz oranları, faiz getirisi olmayan altın için baskı unsuru olabilir.

Spot altın, Singapur saatiyle 14:13’te yüzde 0,3 düşüşle ons başına 3.386,52 dolar seviyesindeydi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, önceki seansta yaşanan yüzde 0,5’lik düşüşün ardından yüzde 0,1 yükseldi. Gümüş düşerken, platin hafif yükseldi, paladyum ise yatay seyretti.

Türkiye'de ise gram altın fiyatı piyasa kapanışını 4,440 liradan gerçekleştirdi.