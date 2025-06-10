Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Haziran 2025 altın fiyatları

Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları haftanın ikinci gününde düşüş yaşadı. Gram altın 4.177,90 lira seviyesinden işlem görürken ons altın 3.303,91 dolar seviyesine geriledi. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 10 Haziran 2025 altın fiyatları...
Altın fiyatlarındaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. ABD ile Çin arasında dün yapılan ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesi sebebiyle altın yeni güne düşüşle başladı.
Serbest piyasada gram altın 4.177,90 TL'den, çeyrek altın ise 6.890,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 10 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 4.177,47
Satış 4.177,90
Alış 6.790,00
Satış 6.890,00
Alış 13.578,00
Satış 13.779,00
Alış 27.075,00
Satış 27.432,00
Alış 3.303,56
Satış 3.303,91