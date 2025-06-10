Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Haziran 2025 altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. ABD ile Çin arasında dün yapılan ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesi sebebiyle altın yeni güne düşüşle başladı.

Serbest piyasada gram altın 4.177,90 TL'den, çeyrek altın ise 6.890,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte 10 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

10 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.177,47

Satış 4.177,90

10 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.790,00

Satış 6.890,00

10 HAZİRAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.578,00

Satış 13.779,00

10 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.075,00

Satış 27.432,00

10 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.303,56

Satış 3.303,91