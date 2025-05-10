Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Mayıs 2025 altın fiyatları

Altın fiyatları günlerdir yaşanan sert dalgalanmaların ardından haftayı hafif yükselişle kapattı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 10 Mayıs 2025 altın fiyatları...

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ile tarifeler konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmasıyla piyasalarda hareketlilik yaşandı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 150 bin lira, en yüksek 4 milyon 195 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,8 artışla 4 milyon 192 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.143,63 TL'den, çeyrek altın ise 6.867,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 10 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

10 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.142,72

Satış 4.143,63

10 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.802,00

Satış 6.867,00

10 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.580,00

Satış 13.732,00

10 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.860,00

Satış 28.281,00

10 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.324,08

Satış 3.324,95