Altın 4.000 dolara mı gidiyor? JPMorgan’dan dikkat çeken analiz

JP Morgan analisti Grace Peters göre ekonomik büyüme sürerse, ons altın 2025 yazına kadar rekor kırabilir.

Küresel ekonomide büyüme beklentisi sürerken, JPMorgan'dan gelen altın tahmini dikkat çekti. JPMorgan Yatırım Stratejisi Global Başkanı Grace Peters, önümüzdeki 12 ay boyunca ABD ve dünya genelinde ekonomik büyümenin devam etmesi halinde, altının ons fiyatının 4.000 dolara kadar çıkabileceğini söyledi.

Bloomberg TV’ye konuşan Peters, piyasalardaki yönü sadece ABD değil, farklı bölgeler ve para birimleriyle birlikte değerlendirmek gerektiğini vurguladı.

S&P 500 ZİRVEYE YAKIN, RİSK İŞTAHI YÜKSEK

Peters’a göre, S&P 500 endeksi tarihi zirvesine sadece %3-4 uzaklıkta. Bu seviye, piyasada güçlü bir yatırım iştahı olduğunun sinyallerini veriyor. ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin mevcut haliyle korunması, Peters’a göre vergi politikalarının dengede kalmasına katkı sağlayacak. Böyle bir ortamda ise hem şirket kârları hem de küresel büyüme desteklenebilir.

“ASIL MESELE GEÇİCİ Mİ KALICI MI?”

Ekonomik görünümün yalnızca ABD merkezli gelişmelerle açıklanamayacağını belirten Peters, “Asıl tartışma, ABD’nin uyguladığı ekonomi politikalarının geçici mi yoksa kalıcı ve yapısal bir değişime mi yol açtığıdır,” dedi.

Grace Peters’a göre, ABD’nin mevcut politikaları döngüsel değil yapısal değişim yaratırsa, piyasalarda daha derin etkiler görülebilir. Bu durumun da altın gibi güvenli limanlara olan ilgiyi artırması mümkün.