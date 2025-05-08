Ekonomist Zafer Ergezen, TGRT Haber’de yaptığı değerlendirmede, altın ons fiyatının 3350 seviyesinin altında satış baskısının artabileceğini vurguladı. Ergezen, faizlerin yüksek kalma endişesinin emtia ve varlık piyasalarını baskılayabileceğini söyledi ve ABD-Çin görüşmelerinden olumlu sonuç çıkarsa piyasaların rahatlayarak altın fiyatlarının gerileyeceğini ve borsanın yükselebileceğini ifade etti.

Ekonomist Zafer Ergezen, TGRT Haber’de yaptığı değerlendirmede, altın onsunun 3350 dolar seviyesinin altında satış baskısının artabileceğini vurgulayan Ergezen, faizlerin yüksek kalma endişesinin emtia ve varlık piyasalarını baskılayabileceğini söyledi. ABD-Çin görüşmelerinden olumlu sonuç çıkarsa piyasaların rahatlayacağını ve altın fiyatlarının gerileyip borsanın yükselebileceğini ifade etti. Ayrıca, gümüşün altına göre daha zayıf olduğunu, ancak olası bir anlaşmayla güçlenebileceğini ve 32 dolar seviyesinin kritik olduğunu ekledi.

ALTIN ONS FİYATI 3350 DOLAR SEVİYESİNDE KRİTİK

Ekonomist Zafer Ergezen TGRT Haber'de piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Ergezen, "Altına baktığımızda Trump geriliminden dolayı ons altında yükseliş vardı. Fakat FED kararı sonrası daha ılımlı mesajlar geldi. Powell, ABD ekonomisindeki risklere de dikkat çekiyor. Altın onsu 3350 dolar seviyesi kritik seviye. Bunun altındaki kapanışlar satış baskısının devam edeceğini gösterir. Yatırımcıları uyarmakta fayda var; iki kez 3400 seviyesinden geri dönüyor. Genelde kâr satışlarının artmaya başladığını gösterebilir." dedi.

PİYASALARDA BELİRSİZLİK AZALABİLİR

Emtia piyasası açısından gelişmeleri değerlendiren Ergezen, ABD-Çin görüşmesinden bir anlaşma çıkarsa piyasaların rahatlayacağını ve belirsizliğin azalacağını ifade etti.

ALTIN - GÜMÜŞ RASYOSU DÜŞECEK

Görüşmeler pozitif giderse ons altın fiyatında gerileme, borsada yükseliş beklediğini söyleyen Ergezen, bu durumda gümüşün güçlenerek altın-gümüş rasyosunun 90 seviyelerine çekileceğinden bahsetti.

Özellikle küresel yavaşlamadan bahsederken, gümüşün altına göre daha zayıf olduğunu ve böyle kalacağını söyleyen Ergezen. ABD-Çin anlaşması olursa gümüşün güçleneceğini ifade etti. Gümüşte 32 dolar seviyesinin altını çizen Ergezen, gümüşün bu rakamın üstünde kalırsa toparlanacağını ancak daha da altına düşerse düşüşünün süreceğini söyledi.