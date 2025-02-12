Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 12 Şubat 2024 altın fiyatları

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 414 bin lira, en yüksek 3 milyon 435 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,3 yükselişle 3 milyon 414 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın 3.345,19 TL'den, çeyrek altın ise 5.604,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 12 Şubat 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 3.344,70
Satış 3.345,19
Alış 5.549,00
Satış 5.604,00
Alış 11.099,00
Satış 11.209,0
Alış 22.128,00
Satış 22.325,00
Alış 2.888,49
Satış 2.889,00