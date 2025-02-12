Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 12 Şubat 2024 altın fiyatları

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 414 bin lira, en yüksek 3 milyon 435 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,3 yükselişle 3 milyon 414 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın 3.345,19 TL'den, çeyrek altın ise 5.604,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 12 Şubat 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

12 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.344,70

Satış 3.345,19

12 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.549,00

Satış 5.604,00

12 ŞUBAT 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 11.099,00

Satış 11.209,0

12 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 22.128,00

Satış 22.325,00

12 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.888,49

Satış 2.889,00