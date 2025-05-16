Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Mayıs 2025 altın fiyatları

Hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 16 Mayıs 2025 altın fiyatları...

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanı sıra ABD ile Çin arasında suların durulmasıyla sert bir düşüş yaşadı. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 925 bin lira, en yüksek 4 milyon 35 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,6 azalışla 4 milyon 35 bin lira oldu.

Serbest piyasada ise gram altın 4.012,35 TL'den, çeyrek altın ise 6.704,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 16 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

16 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.011,95

Satış 4.012,35

16 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.639,00

Satış 6.704,00

16 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.277,00

Satış 13.406,00

16 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 26.477,00

Satış 26.692,00

16 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.213,83

Satış 3.214,17