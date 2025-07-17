Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 17 Temmuz 2025 altın fiyatları

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 311 bin 100 lira, en yüksek 4 milyon 320 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,4 azalışla 4 milyon 317 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.317,37 TL'den, çeyrek altın ise 7.095,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 17 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

17 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.316,98

Satış 4.317,37

17 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.989,00

Satış 7.095,00

17 TEMMUZ 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.979,00

Satış 14.189,00

17 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.872,00

Satış 28.249,00

17 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR OLDU?

Alış 3.340,52 dolar

Satış 3.340,87 dolar